El Gobierno ha anunciado una partida extraordinaria de 25 millones de euros para atender a los menores migrantes no acompañados que llegaron a Ceuta durante la reciente crisis fronteriza. Esta cantidad se sumará a los 5,5 millones ya asignados en julio, elevando a 30,5 millones los recursos destinados a responder a la emergencia.

La medida fue anunciada este martes por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, quien aseguró que el Ejecutivo mantendrá su apoyo a Ceuta y, especialmente, a los menores considerados más vulnerables.

Según explicó, el crédito será habilitado por el Ministerio de Hacienda y transferido al Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego. Posteriormente, los fondos llegarán a la ciudad autónoma para financiar la atención urgente de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

El Gobierno pide la colaboración de las comunidades autónomas

Saiz apeló también a la responsabilidad del conjunto de las comunidades autónomas para colaborar en la atención de los menores, incluidas las gobernadas por el Partido Popular.

La ministra defendió que la magnitud de la emergencia exige una respuesta compartida entre las distintas administraciones y no puede recaer únicamente sobre Ceuta.

La ciudad autónoma afronta una elevada presión asistencial tras la llegada de numerosos menores sin familiares o adultos responsables, lo que obliga a reforzar los recursos de acogida, alimentación, atención sanitaria y protección.

No hubo una alerta sobre la magnitud de la crisis

Preguntada por la posible existencia de avisos previos de Marruecos, Saiz aseguró que el Gobierno no tuvo constancia de ningún informe que anticipara la magnitud de la entrada masiva.

La portavoz reconoció que las autoridades sí disponían de información sobre un aumento de las llegadas durante el periodo estival, pero sostuvo que nada permitía prever un episodio de esas dimensiones.

La ministra calificó lo ocurrido como un hecho sin precedentes y defendió que la respuesta institucional también fue extraordinaria.

Saiz destaca la colaboración de Marruecos

Elma Saiz aseguró que la gestión de la crisis no habría sido posible sin la cooperación de Marruecos.

La ministra rechazó formular reproches directos contra el país vecino y destacó la colaboración mantenida durante la respuesta a la emergencia.

También señaló que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había valorado positivamente la actuación de España ante la crisis.

Saiz insistió en que la política migratoria española sitúa los derechos humanos en el centro y defendió que el país estuvo “a la altura” de una situación excepcional.

La nueva partida de 25 millones busca aliviar la presión que soportan los servicios de protección de menores de Ceuta y garantizar la atención inmediata de quienes permanecen bajo tutela de la ciudad.