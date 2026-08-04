El Partido Popular de Ceuta ha reprochado al delegado del Gobierno su decisión de no asistir a la ofrenda a Nuestra Señora de África, Patrona de la ciudad. La formación considera que los motivos laborales alegados no justifican su ausencia en el que define como el acto institucional más importante del año.

En un comunicado difundido este martes, el PP sostiene que el delegado “no falta a la ofrenda por trabajo”, sino porque “no quiere dar la cara ante los ceutíes”.

La formación recuerda que el propio representante del Ejecutivo calificó en una declaración institucional la participación en los actos de la Patrona como un “honor” y un “deber institucional”. Por ese motivo, considera contradictorio que haya decidido no acudir.

El PP rechaza la explicación ofrecida

Los populares defienden que atender los asuntos de la ciudad y cumplir con las obligaciones institucionales son funciones compatibles dentro de las responsabilidades del cargo.

A juicio del partido, asistir durante unos minutos a la ofrenda no habría impedido al delegado continuar gestionando posibles asuntos urgentes.

“Ningún ceutí entiende que asistir durante unos minutos a la ofrenda impida seguir gestionando cualquier asunto urgente”, señala el comunicado, que califica la explicación de poco creíble.

Relacionan la ausencia con la crisis fronteriza

El PP vincula la decisión del delegado con el malestar generado tras la reciente crisis registrada en la frontera de Ceuta.

Según la formación, el representante del Gobierno era consciente de que podía encontrarse con el rechazo de ciudadanos que consideran insuficiente la respuesta del Ejecutivo central.

El partido responsabiliza al Gobierno de Pedro Sánchez de falta de previsión, ausencia de medios e inacción ante una situación que, según su versión, llevaba semanas anunciándose.

Estas afirmaciones forman parte de la valoración política del PP y no aparecen acompañadas en la nota de prensa de una respuesta del delegado del Gobierno.

Reclaman más efectivos y recursos para Ceuta

La formación exige al delegado que reclame al Gobierno de España el refuerzo inmediato de la Guardia Civil y la Policía Nacional, además de más recursos para proteger la frontera.

También le pide que impulse soluciones frente a la situación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, atienda a los barrios afectados por la crisis y defienda los intereses de Ceuta ante el Ejecutivo central.

El PP sostiene que, si la ausencia se debe realmente a motivos de trabajo, los ciudadanos esperan que esa dedicación se traduzca en resultados concretos.

Defienden la importancia institucional de la ofrenda

La formación subraya que la ofrenda a la Virgen de África no constituye únicamente un acto protocolario, sino una de las principales citas institucionales y sociales de Ceuta.

El partido considera que los representantes públicos deben acudir porque se trata de una jornada vinculada a la unidad, la historia y las tradiciones de la ciudad.

“El Partido Popular de Ceuta estará, como siempre, junto a los ceutíes y junto a Nuestra Patrona”, concluye el comunicado.