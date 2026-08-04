Capítulos 617 a 621 (3-7 de agosto): la polémica de los perfumes De la Reina domina la semana en Sueños de Libertad, y un hallazgo inesperado amenaza con cambiar el destino de uno de los protagonistas.

Toledo, años 50. La sobremesa de Antena 3 avanza con decisiones difíciles, tensiones en la saga perfumera y resentimientos que aumentan episodio a episodio.

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

Según el avance de prensa facilitado, la trama gira en torno a las consecuencias del escándalo de los perfumes De la Reina y a conflictos personales que se intensifican en el seno familiar.

El arranque de la semana (capítulo 617, lunes 3 de agosto) deja una decisión que marcará los siguientes episodios: Begoña comunica a Gabriel y a Beatriz que no volverá a desplazarse a Pelahustán porque quiere dedicar todo su tiempo a Juanito. Ese cambio provoca que Beatriz se sienta relegada y que demande a Gabriel un papel distinto al de cuidadora.

En las ficciones diarias, ese tipo de desplazamiento de roles suele desembocar en enfrentamientos, decisiones impulsivas y giros que complican las relaciones entre personajes; esta semana la serie insiste en esa dinámica.

Para martes 4 de agosto el material disponible sitúa la acción dentro de los capítulos 617-621, pero no especifica el contenido exacto del episodio emitido hoy más allá de los ejes mencionados: la polémica de los perfumes, las tensiones familiares y un descubrimiento que sacudirá a un protagonista.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Horario habitual: 15:45

Fecha: martes, 4 de agosto de 2026

Ceuta comparte huso horario con la Península (CET/CEST), por lo que la emisión se verá en la ciudad a las 15:45 en el mismo horario indicado para el resto del país.

Si sigues el caso de los perfumes De la Reina, esta semana mantendrá el pulso: tensiones en la cocina familiar, disputas por responsabilidades y ese hallazgo inesperado que, según el avance, cambiará el rumbo de uno de los personajes principales.