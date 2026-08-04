La delegación española del Partido Popular en el Parlamento Europeo ha remitido una carta a todos los eurodiputados para reclamar una respuesta comunitaria ante la crisis migratoria registrada en Ceuta y Melilla. Los 22 representantes populares consideran que la entrada irregular de más de 60.000 personas constituye una amenaza para la frontera exterior de la Unión Europea y cuestionan la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez.

El escrito, presentado este 4 de agosto en Bruselas, está encabezado por Esteban González Pons, quien define lo sucedido como la “peor crisis de soberanía nacional de la frontera sur de Europa”.

La delegación popular sostiene que la situación trasciende el ámbito migratorio y afecta tanto a la integridad territorial de España como a la credibilidad del espacio Schengen.

“Ceuta no es solo una frontera española; es la frontera exterior de Europa”, señalan los eurodiputados en la carta.

El PP reclama el despliegue de Frontex

Los representantes del Partido Popular reprochan al Ejecutivo español que no haya respondido al ofrecimiento de la Comisión Europea para incrementar el apoyo financiero, técnico y operativo.

Entre las medidas planteadas se encontraría un posible despliegue de Frontex, la agencia europea encargada de apoyar la gestión de las fronteras exteriores.

El PP considera que España debería aceptar esa colaboración mientras se mantenga la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla.

Según los datos del Ministerio del Interior recogidos en la nota, entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2026 se contabilizaron 2.991 llegadas irregulares a las dos ciudades autónomas, un 140% más que durante el mismo periodo de 2025.

Preocupación por el futuro de Schengen

La carta también se refiere a la inquietud expresada por diferentes gobiernos europeos ante las posibles consecuencias de la crisis para la libre circulación dentro de la Unión.

La delegación popular menciona a Italia, Finlandia, Suecia, Francia, Dinamarca, Austria y República Checa entre los países que habrían manifestado preocupación por el funcionamiento del espacio Schengen.

El documento recuerda además que Francia anunció un refuerzo preventivo de sus controles fronterizos con España.

Los eurodiputados señalan igualmente que 22 países, encabezados por Italia y Dinamarca, han cuestionado la política migratoria española y solicitado una respuesta común de la Unión Europea.

Entre sus reclamaciones figuran un mayor apoyo de Frontex y una política más eficaz de cooperación con Marruecos.

El PP pide una respuesta europea coordinada

La delegación española del PPE sostiene que la utilización de la inmigración como instrumento de presión contra un Estado miembro exige una reacción coordinada de las instituciones comunitarias.

A su juicio, la crisis no afecta únicamente a la soberanía española, sino también a la seguridad de las fronteras exteriores y a la continuidad del espacio Schengen.

El escrito menciona asimismo la posición de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien habría reclamado el fin de las entradas irregulares y el retorno de quienes accedieron ilegalmente.

También recoge las declaraciones del primer ministro polaco, Donald Tusk, partidario de que España aplique una política fronteriza más firme.

Debate en septiembre en Estrasburgo

El Grupo del Partido Popular Europeo ha solicitado un debate urgente sobre la crisis de Ceuta durante el próximo pleno del Parlamento Europeo.

La sesión tendrá lugar durante la semana del 14 de septiembre en Estrasburgo y abordará las implicaciones de la crisis para la seguridad de las fronteras exteriores y la necesidad de una respuesta europea común.

El debate coincidirá con el pleno en el que Ursula von der Leyen pronunciará el tradicional discurso sobre el estado de la Unión.

La iniciativa se apoya también en el mensaje expresado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su visita a Ceuta: “La integridad territorial de España no se negocia, se defiende”.