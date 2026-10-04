La acumulación de cal y residuos en la suela de la plancha provoca manchas, goteo y fibras enganchadas; en Ceuta, la humedad costera puede acelerar ese depósito y empeorar el rendimiento del vapor.

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Con un mantenimiento básico se mejora el planchado y se alarga la vida útil del aparato.

Empieza por lo básico: seguridad y limpieza previa

Antes de limpiar, desconecta la plancha y deja que se enfríe por completo. Manipular la suela caliente aumenta el riesgo de quemaduras y de dañar la superficie.

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Sigue siempre las instrucciones del fabricante para tu modelo concreto; el manual indica qué productos y procedimientos son compatibles para evitar rayados o deterioro.

Limpia la suela cuando se noten residuos

Señales de suciedad en la suela: brillo irregular en la ropa, fibras que se enganchan o manchas encima del tejido. Cuando aparezcan, actúa de inmediato para que no se fijen.

Consulta el manual de tu plancha para elegir el método de limpieza adecuado. Algunos fabricantes recomiendan limpiadores específicos; otros permiten un paño húmedo o procedimientos caseros concretos. No frotes con fuerza si dudas sobre la compatibilidad del producto.

Cuida el vapor: evita la cal y los orificios obstruidos

El agua del grifo puede dejar depósitos en los conductos y orificios del vapor. Eso provoca salida irregular de vapor, goteo y manchas.

Utiliza el tipo de agua que indique el fabricante y vacía el depósito tras el uso si tu plancha incluye vapor. Revisa y sigue el procedimiento de autolimpieza del aparato cuando lo recomiende el manual; si no lo tiene, dedica unos minutos a desobstruir orificios siguiendo las pautas del fabricante para no dañarlos.

Si el vapor falla, detén el planchado y realiza la limpieza correspondiente en lugar de forzar sesiones largas: así evitarás daños mayores y resultados irregulares.

Protege los tejidos: ajusta temperatura y usa una barrera

Ajusta la temperatura según la etiqueta de la prenda. Planchar a temperaturas excesivas no solo puede quemar tejidos, también contribuye a que se formen residuos en la suela.

Para prendas delicadas, coloca un paño fino entre la suela y el tejido o utiliza accesorios compatibles recomendados por el fabricante; reduce el contacto directo y el riesgo de marcas.

Evita errores comunes que acortan la vida del aparato

Guardar la plancha con agua en el depósito : vacía siempre el depósito tras el planchado si usas la función de vapor, para reducir depósitos internos.

: vacía siempre el depósito tras el planchado si usas la función de vapor, para reducir depósitos internos. Arrastrar la suela sobre suciedad : retira restos visibles (hilos, pegatinas, ceniza) antes de planchar.

: retira restos visibles (hilos, pegatinas, ceniza) antes de planchar. Forzar la máxima temperatura en tejidos que no la requieren: daña la ropa y facilita la acumulación de residuos en la base.

en tejidos que no la requieren: daña la ropa y facilita la acumulación de residuos en la base. No seguir el mantenimiento del fabricante: los procedimientos de limpieza y autolimpieza varían según el modelo; consulta el manual.

Una rutina corta que compensa

Instaurar una breve rutina —limpieza puntual de la suela al aparecer residuos, cuidado del sistema de vapor según el manual y ajuste correcto de temperatura— mejora el resultado y evita problemas habituales como goteo o marcas.

En Ceuta, donde la cercanía al mar incrementa la humedad ambiental, estos cuidados son especialmente útiles para mantener un rendimiento constante en aparatos de uso doméstico.

Fuente

Consejos basados en recomendaciones de mantenimiento de fabricantes de planchas; consulte el manual de su modelo para el procedimiento concreto de limpieza y autolimpieza.

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