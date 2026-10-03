En Ceuta, el inicio del uso de la calefacción y la menor apertura de ventanas aumentan la concentración de polvo, partículas y olores domésticos en las viviendas.

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No conviene purificarlo todo con cualquier aparato: combine ventilación correcta, control de fuentes y filtrado cuando proceda. Esa mezcla reduce lo que llega a los pulmones y mejora el confort en el hogar.

1) Ventilar bien: el paso más rentable

Ventilar renueva el aire y diluye contaminantes; en otoño bastan aportes breves y eficazmente orientados.

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Priorice la ventilación cruzada —abrir ventanas en lados opuestos— y programe ventanas abiertas en momentos con menor actividad doméstica. Cuando fuera haga mucha humedad o haya brisas con polvo, ventile de forma puntual y observando el ambiente: coordine la ventilación con la limpieza y la cocina y evite prolongarla si detecta aumento de condensación en el interior.

2) Controla las fuentes: cocina, aerosoles y limpieza

Con frecuencia, los contaminantes se generan dentro del propio hogar y no “vienen del aire”. En Ceuta, donde la cocina forma parte de la vida cotidiana, hay medidas sencillas que marcan la diferencia:

Usar el extractor o la ventilación de la cocina al cocinar, especialmente al freír o saltear.

o la ventilación de la cocina al cocinar, especialmente al freír o saltear. Evitar aerosoles en spray en espacios cerrados o en presencia de personas.

en spray en espacios cerrados o en presencia de personas. Limpiar con ventilación: abra la estancia al usar productos de limpieza y siga las indicaciones del fabricante.

El polvo que se acumula en alfombras, textiles y superficies actúa como reservorio: acompañe el barrido con ventilación posterior para eliminar partículas suspendidas.

3) Filtrado y purificadores: qué mirar antes de comprar

Los purificadores pueden ayudar a reducir partículas en el aire, pero su eficacia depende del objetivo y del equipo.

Tipo de filtro : muchos aparatos usan filtros HEPA para retener partículas finas; consulte siempre la ficha técnica del fabricante.

: muchos aparatos usan filtros HEPA para retener partículas finas; consulte siempre la ficha técnica del fabricante. Tamaño de la estancia : el dispositivo debe estar dimensionado para la habitación donde se va a usar.

: el dispositivo debe estar dimensionado para la habitación donde se va a usar. Mantenimiento: cambie filtros según las indicaciones del fabricante y el uso real.

Si el problema principal son los olores de cocina, la ventilación y el control de la fuente suelen ser más eficaces. Para gases y olores persistentes, algunos equipos incorporan soluciones específicas; compare especificaciones antes de comprar.

4) Humedad: un factor que no se improvisa

El aumento de humedad en otoño puede generar sensación de aire cargado y riesgo de moho en puntos concretos.

Evite secar ropa en exceso dentro de habitaciones poco ventiladas.

Revise rincones, juntas y zonas próximas a paredes frías si observa condensación.

Use la calefacción de forma estable y ventile en los momentos oportunos.

Ante moho visible o un olor persistente, la prioridad es corregir la causa (humedad y ventilación); los purificadores no sustituyen esa intervención.

5) Hábitos simples para notar el cambio

Programa la limpieza en momentos en los que puedas ventilar después.

en momentos en los que puedas ventilar después. Ventila al dormir según posibilidades y confort: renovar el aire del dormitorio suele mejorar la calidad del descanso.

según posibilidades y confort: renovar el aire del dormitorio suele mejorar la calidad del descanso. Reduce la generación: menos aerosoles, evitar quemados y mantener el extractor encendido al cocinar.

Para orientación técnica, consulte las guías de organismos sanitarios y de salud pública de su entorno (recursos de ámbito europeo) y las especificaciones del fabricante sobre filtros y uso del equipo.

Una combinación realista de ventilación, control de fuentes y filtrado cuando proceda hace que la mejora del aire en el hogar durante el otoño sea práctica y medible en confort.

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