La humedad relativa suele aumentar en Ceuta durante el otoño por la influencia marítima del Estrecho de Gibraltar, lo que facilita la condensación en cristales, esquinas y carpinterías.

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Ventilar la vivienda en el momento y la forma adecuados reduce esa humedad generada por duchas, cocina, tender la ropa o la propia respiración, y ayuda a mantener confort sin disparar el consumo de calefacción.

Por qué la ventilación es clave en otoño

Cuando el interior está más cálido que el exterior, el vapor de agua se enfría al tocar superficies frías y aparece condensación. Con el tiempo, esa humedad favorece la proliferación de moho y olores persistentes, especialmente en baños, cocinas y dormitorios.

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Guías de salud ambiental recomiendan controlar la humedad como medida prioritaria para prevenir mohos y mejorar la calidad del aire interior.

Cómo ventilar sin enfriar en exceso

Prefiere ventilaciones cortas e intensas frente a mantener ventanas entreabiertas durante horas con la calefacción encendida.

Ventila en momentos puntuales , cuando el exterior esté más seco o al finalizar actividades que generan vapor.

, cuando el exterior esté más seco o al finalizar actividades que generan vapor. Crea renovación de aire abriendo ventanas o puertas opuestas para facilitar corrientes que cambien el aire rápido.

abriendo ventanas o puertas opuestas para facilitar corrientes que cambien el aire rápido. Comprueba el resultado: si al cerrar notas que el aire ha quedado despejado, el intercambio ha sido suficiente.

La duración necesaria varía según la vivienda y la orientación. Ajusta la práctica observando la aparición de condensación y la sensación térmica tras ventilar.

Dónde ventilar primero en una casa

En Ceuta, la humedad suele concentrarse en lugares concretos. Prioriza la ventilación de:

Cocina : tras cocinar, para extraer vapor y olores; si dispones de extractor, úsalo de forma coordinada con la ventilación.

: tras cocinar, para extraer vapor y olores; si dispones de extractor, úsalo de forma coordinada con la ventilación. Baño : después de la ducha o cualquier uso de agua caliente, para evitar que el vapor se condense en azulejos y mamparas.

: después de la ducha o cualquier uso de agua caliente, para evitar que el vapor se condense en azulejos y mamparas. Dormitorios: al levantarse y al acostarse, porque la respiración acumulada genera humedad durante la noche.

Hábitos que reducen la humedad persistente

Además de ventilar, ciertos hábitos limitan la acumulación de humedad en el hogar.

No dejes ropa húmeda en espacios interiores cerrados durante mucho tiempo; si no queda otra opción, ventila con más frecuencia.

en espacios interiores cerrados durante mucho tiempo; si no queda otra opción, ventila con más frecuencia. Revisa rincones y cristales : gotas o un “velo” en las ventanas indican que la ventilación requiere ajuste.

: gotas o un “velo” en las ventanas indican que la ventilación requiere ajuste. No bloquees la circulación de aire alrededor de radiadores ni pegues muebles a las paredes donde se forman frentes fríos.

Señales de que hay que cambiar la estrategia

Si aparecen olores a humedad que vuelven tras limpiar, manchas en esquinas o condensación frecuente en ventanas, conviene revisar la estrategia de ventilación.

En esos casos, no basta con ventilar más; hay que ventilar mejor: corrientes breves e intensas, prioridades por estancia y reducción de fuentes de vapor cuando sea posible.

Observar y ajustar

La mejor guía es la propia vivienda: si tras ventilar el ambiente se mantiene seco y confortable, la estrategia funciona. Si no, modifica la frecuencia, la intensidad y las estancias que priorizas.

Fuente: guías de salud ambiental sobre calidad del aire interior y prevención de moho; recomendaciones aplicables a viviendas en climas con variaciones de temperatura y humedad, como el otoño en Ceuta.

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