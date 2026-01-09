La agenda cultural de la ciudad autónoma suma una cita destacada para este mes de enero. El Teatro Auditorio del Revellín presentará la obra «Yo solo quiero irme a Francia», una pieza dramática que profundiza en las capas más sensibles de la historia reciente de España y las huellas que los secretos del pasado dejan en el núcleo familiar.

El montaje propone un viaje emocional que conecta el presente con episodios clave como la Guerra Civil y la Sección Femenina, explorando cómo las herencias emocionales configuran la identidad actual.

Detalles del evento

Para quienes deseen asistir a esta representación que invita a la reflexión sobre la memoria y el pasado, estos son los datos fundamentales:

• Fecha: Sábado, 31 de enero de 2026.

• Hora: 19:30 h.

• Lugar: Teatro Auditorio del Revellín, Ceuta.

• Entradas: Ya disponibles a través del sistema de venta oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Sinopsis de la obra

«Yo solo quiero irme a Francia» se centra en el descubrimiento de secretos familiares ocultos durante décadas. A través de sus personajes, el público asistirá a una narrativa necesaria que rescata la memoria de las mujeres y las familias que vivieron bajo las restricciones de la posguerra. La obra trasciende el relato histórico para convertirse en un análisis de los silencios y las herencias emocionales que marcaron a generaciones enteras.

Es una oportunidad para disfrutar del teatro con contenido social en uno de los espacios culturales más emblemáticos de Ceuta.

Información de compra:

Acceso a entradas: Venta oficial – Patronbase Ceuta