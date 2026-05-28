Mohamed Mustafa tilda de «burlas» las propuestas de PP y PSOE en el Congreso y desmonta el reparto de escaños en el Comité de las Regiones.

Ceuta Ya! ha registrado una interpelación sobre la «siempre anhelada» incorporación de Ceuta al Comité Europeo de las Regiones de la UE en cuya justificación acusa tanto al PP como al PSOE de «mentir, engañar y burlarse de todos los ceutíes» a lo largo de los últimos años. «Hablamos de una tomadura de pelo constante que tiene que ser denunciada”, ha resumido la formación autonomista este jueves en un comunicado.

Un reparto de escaños bloqueado por el bipartidismo

Según los de Mohamed Mustafa, el pasado 15 de mayo se hizo público que el PP había registrado en el Congreso una PNL para reclamar la incorporación de Ceuta y Melilla en el Comité, lo mismo que pidió el PSOE en 2014, pero la representación española en el Comité de las Regiones está limitada a 21 miembros.

España, por un pacto entre PP y PSOE, decidió el siguiente reparto:

17 miembros: Correspondientes a las Comunidades Autónomas (uno por cada una).

Correspondientes a las Comunidades Autónomas (uno por cada una). 4 miembros: Designados por la Federación de Municipios (FEMP).

“Esta designación», ha resaltado Ceuta Ya!, «se lleva a cabo mediante un pacto entre PP y PSOE, basado en respetar el criterio de número de habitantes y garantizando la presencia de dos miembros de cada uno de los partidos firmantes”.

Las dos únicas vías de acceso

Para Mustafa, el escenario actual deja únicamente dos opciones reales sobre la mesa para que las ciudades autónomas formen parte del Comité, dejando en evidencia las promesas de los partidos mayoritarios:

«O bien que se constituyan en Comunidad Autónoma, a lo que se oponen PP y PSOE; o bien, que la FEMP las designe dentro de su cupo de 4, lo que implicaría absorber el 50% de la representación municipal con dos ciudades que sumadas apenas alcanzan la población de Algeciras”.

«Una hipocresía insoportable»

El portavoz de la formación ha criticado con dureza la postura de ambas formaciones de cara a la opinión pública, vinculando directamente la falta de representación europea con la negativa a otorgar el rango autonómico completo a la ciudad.

«Que PP y PSOE se pasen el día diciendo que quieren que Ceuta esté en el Comité de las Regiones a la vez que impiden que seamos Comunidad Autónoma es de una hipocresía insoportable», ha denunciado Mustafa.

Para concluir, el líder de la formación recordó que este órgano europeo funciona desde 1995. «Durante este período el PSOE ha gobernado quince años y el PP otros quince, pero nunca se ha promovido cambio alguno sobre esta cuestión y la desvergüenza clama al cielo”, ha zanjado.

(Imagen de recurso)

💡 Otras alternativas de titular por si prefieres cambiárselo:

Opción B: Ceuta Ya! destapa el «engaño» de PP y PSOE con el Comité de las Regiones: «Es una tomadura de pelo»

Ceuta Ya! destapa el «engaño» de PP y PSOE con el Comité de las Regiones: «Es una tomadura de pelo» Opción C: Mohamed Mustafa exige el estatus de Comunidad Autónoma como única vía real de Ceuta hacia Europa