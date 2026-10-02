La ciudad autónoma registra 326 desempleados menos gracias al impulso del sector servicios, acumulando un descenso del 15% en el último año. En el conjunto de España el desempleo subió en 23.587 personas.

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Ceuta | El mercado laboral en Ceuta cerró el mes de septiembre con una notable mejora en sus cifras de empleo. El número de parados inscritos en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la ciudad autónoma descendió en 326 personas respecto a agosto, lo que supone un recorte del 3,98% y sitúa la cifra total de desempleados en 7.913, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La evolución anual refleja un comportamiento aún más positivo: en los últimos doce meses el desempleo en la ciudad se ha reducido en 1.406 personas, lo que representa una caída acumulada del 15,09%.

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El sector servicios lidera la bajada del desempleo

El descenso mensual del paro en Ceuta estuvo motivado fundamentalmente por el comportamiento del sector servicios, que restó 314 desempleados a las listas del SEPE. La construcción aportó un descenso de 15 parados y el colectivo sin empleo anterior registró 7 menos, mientras que la agricultura y la industria sumaron 4 desempleados cada una.

Por sexos, la brecha de género continúa siendo acusada en la ciudad: de las 7.913 personas en situación de desempleo, 5.137 son mujeres frente a 2.776 hombres. En materia de contratación, durante septiembre se firmaron 2.508 contratos en Ceuta, de los cuales 1.016 fueron de carácter indefinido (un 40,5%) y 1.492 temporales.

Ceuta contrasta con la subida del paro a nivel estatal

La senda descendente de Ceuta contrasta con la tendencia general del país. A nivel nacional, el paro registrado subió en septiembre en 23.587 personas (+1%), situando el total de desempleados en España en 2.379.505.

A pesar de este repunte estatal, el total nacional se mantiene en sus niveles más bajos para un mes de septiembre desde 2007. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, atribuyó el incremento del desempleo en el conjunto del país al efecto de la regularización extraordinaria llevada a cabo por el Gobierno, que ha supuesto el alta en los sistemas de la Seguridad Social y del SEPE de trabajadores extranjeros que ya residían en España. Ceuta se situó así entre los pocos territorios del país donde bajó el desempleo, acompañando únicamente a Canarias y La Rioja.