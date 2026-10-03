La asociación Daubma ha hecho un llamamiento al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para que se inicie una investigación sobre los residuos generados durante el reparto de alimentos llevado a cabo por Cruz Roja en Ceuta.

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En su denuncia, Daubma señala la preocupante acumulación de bolsas de plástico en varios espacios urbanos y en el litoral de la ciudad, lo que pone de manifiesto la necesidad de encontrar un equilibrio entre la ayuda humanitaria y la protección del medio ambiente.

La agrupación destaca que, aunque el esfuerzo por ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad es esencial, es igualmente crucial adoptar medidas que minimicen el impacto ambiental asociado con estas actividades.

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Daubma solicita que se implementen prácticas más sostenibles en la distribución de alimentos, de forma que se reduzcan los desechos generados y se fomente una mayor conciencia ecológica en las operaciones de Cruz Roja.

El llamado de la asociación se enmarca en un contexto donde la comunidad local demanda un compromiso más fuerte con la limpieza y la protección del entorno natural, especialmente en una ciudad costera como Ceuta.

La cuestión plantea un dilema sobre cómo se pueden armonizar las iniciativas de ayuda con la urgencia de cuidar el entorno, una preocupación que debe ser atendida por las autoridades competentes.