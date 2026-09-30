CEUTA.– El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la designación de Javier David de la Encina Ortega como nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, relevando en la representación del Ejecutivo central a Miguel Ángel Pérez Triano, a quien el Consejo de Ministros ha agradecido expresamente los servicios prestados durante su mandato.

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Nacido en Ceuta en 1970 y licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, De la Encina atesora una amplia trayectoria en el ámbito jurídico y la administración pública. Abogado ejerciente hasta 2015 especializado en Derecho Administrativo y Societario, ocupó la alcaldía de El Puerto de Santa María entre 2015 y 2019. Posteriormente, de 2019 a 2023, presidió la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz y ejerció como diputado provincial de Bienestar Social en la Diputación de Cádiz durante la gestión de la pandemia.

En el ámbito autonómico, el nuevo delegado ha desempañado responsabilidades como coordinador provincial de la fundación pública Andalucía Emprende, formador de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y vicepresidente de la Comisión de Servicios Sociales en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Asimismo, encabezó la agrupación local del PSOE de El Puerto de Santa María como secretario general entre 2013 y 2023.

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Con la publicación formal de ambos reales decretos, se completa la transición en la Jefatura de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma.