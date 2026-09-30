CEUTA.– El PSOE de Ceuta ha iniciado formalmente su periodo de transición con la designación de Sandra López Cantero como nueva presidenta de la Comisión Gestora tras la renuncia y salida de la vida política de Miguel Ángel Pérez Triano. La docente y activista, con una prolongada trayectoria orgánica en las anteriores ejecutivas lideradas por José Antonio Carracao y el propio Pérez Triano, encabeza desde este martes la dirección provisional autonómica a instancias de la Secretaría de Organización federal.

Lee tambien: Pulso en la portería del Ceuta: Pedro López rompe la hegemonía de Guille Vallejo

El equipo de trabajo de la gestora se completa con Pablo Núñez Díaz —quien optó a la Secretaría General en 2015—, así como con las vocales salientes de la última ejecutiva local, Mercedes Vega Pérez y Kauzar Laasri Mohamed. Asimismo, el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados y exdelegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, integrará el órgano en representación directa de la Comisión Ejecutiva Federal de Ferraz.

De acuerdo con la normativa estatutaria socialista, la nueva junta interina tendrá la responsabilidad de pilotar el partido durante un periodo máximo de 90 días, plazo en el cual deberá convocar el Congreso del que saldrá la nueva directiva local y formalizar el proceso de primarias para elegir a la cabeza de lista con vistas a las próximas citas electorales.

Lee tambien: El COMCE lamenta el fallecimiento del doctor Andrés María del Río López del Amo