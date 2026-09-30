El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles un Real Decreto que incorpora una parcela del centro penitenciario de Ceuta para el alojamiento temporal de personas migrantes. Con esta cesión por parte del Ministerio del Interior, ascienden a ocho los terrenos estatales puestos a disposición de la ciudad autónoma para gestionar las consecuencias de las entradas irregulares registradas los días 30 y 31 de julio.

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La medida modifica el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, firmado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que declaró la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad autónoma. Según expone el Ejecutivo, el terreno penitenciario posee una «ubicación idónea» y una «superficie óptima» para su uso inmediato.

Espacios cedidos y estrategia de retorno

El Gobierno remarca que la habilitación de estas infraestructuras provisionales resulta «imprescindible» para normalizar la situación en Ceuta y facilitar el objetivo prioritario del Ejecutivo: gestionar el retorno de los migrantes irregulares que permanecen en el territorio.

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Con la última incorporación, la lista completa de terrenos e infraestructuras cedidas por la Administración General del Estado incluye: