La portavoz de Más Madrid en el Congreso de los Diputados, Tesh Sidi, ha señalado en una entrevista concedida a El Pueblo que Marruecos emitió su único comunicado oficial sobre la crisis migratoria en Ceuta precisamente el pasado 10 de septiembre, el mismo día en que el Parlamento español votó la proposición de ley que reconoce la ciudadanía a la población saharaui y acaba con su situación de apatridia.

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Para la parlamentaria, esta coincidencia evidencia el malestar del Gobierno marroquí ante los avances legislativos españoles en materia de memoria y soberanía sobre el Sáhara Occidental. «Llámeme sospechosa», ha ironizado Sidi al referirse al silencio de Rabat durante más de 40 días tras las entradas masivas registradas en la ciudad autónoma y su posterior reacción oficial el día del debate parlamentario.

Un logro histórico y un tirón de orejas a la política exterior

Durante la entrevista, Sidi ha calificado la nueva normativa como un «logro colectivo» de gran calado. Pese a haber sido aprobada bajo el que define como «el Gobierno más anti-Sáhara de la historia», la diputada destaca que la ley repara la situación de unas 80.000 personas al equiparar sus derechos o devolverles la nacionalidad, al tiempo que supone el primer texto del Parlamento español que reconoce la colonialidad del Sáhara Occidental en términos de memoria democrática.

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Asimismo, la portavoz parlamentaria ha advertido del cambio de escenario en las relaciones bilaterales con el país vecino, subrayando que las dinámicas actuales distan mucho de crisis pasadas como la de la isla de Perejil:

Marruecos como actor fortalecido: Sidi remarca que Rabat cuenta hoy con una inteligencia y capacidad militar superiores, respaldadas por alianzas clave con Estados Unidos e Israel, y que es consciente de que la cuestión migratoria genera una profunda división política interna en España.

Sidi remarca que Rabat cuenta hoy con una inteligencia y capacidad militar superiores, respaldadas por alianzas clave con Estados Unidos e Israel, y que es consciente de que la cuestión migratoria genera una profunda división política interna en España. Exigencia de contundencia: Exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez cambiar de estrategia y abandonar una política exterior que funciona «como los fuegos de verano». Reclama la articulación de un plan disuasorio de Estado a diez años y mostrar mayor firmeza ante Rabat.

Cooperación institucional y responsabilidad compartida

Respecto a la gestión del conflicto en la ciudad autónoma, la diputada ha llamado a evitar el populismo y ha solicitado la máxima lealtad institucional a todas las administraciones, señalando la responsabilidad del Estado en su conjunto —incluidos los gobiernos autonómicos del Partido Popular— para facilitar el reparto y la atención de los migrantes y menores dentro del marco del reglamento europeo de asilo.

Finalmente, Sidi ha trasladado un mensaje de empatía a la población ceutí frente al pánico y la tensión vividos, al tiempo que ha alertado contra los discursos violentos que buscan capitalizar el malestar social tras la crisis.