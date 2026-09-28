CEUTA – La Policía Nacional ha detenido en Ceuta a diez chicas menores de edad, de entre 15 y 18 años, como presuntas autoras de un altercado violento ocurrido en el centro de acogida Victoria, ubicado en la zona de Loma Margarita y gestionado por la entidad Samu. Los hechos, sucedidos hacia las 23:00 horas de este domingo, se saldaron con dos educadores lesionados de carácter leve.

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Según informaciones del diario El Faro, el desencadenante de la protesta fue la negativa de los trabajadores a permitir que las jóvenes salieran de las instalaciones para fumar. A partir de ese momento, la situación escaló a un episodio de tensión generalizada que incluyó insultos, amenazas y el lanzamiento de mobiliario y diversos objetos del recinto.

Intervención policial y calificación legal

Ante la gravedad de los acontecimientos, varias dotaciones de la Policía Nacional se desplazaron al centro de acogida para controlar la situación y proceder al arresto de las involucradas:

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Traslado a Jefatura: Cerca de las 23:40 horas, las diez jóvenes fueron trasladadas a la Jefatura Superior de Policía para instruir las diligencias correspondientes.

Cerca de las 23:40 horas, las diez jóvenes fueron trasladadas a la Jefatura Superior de Policía para instruir las diligencias correspondientes. Imputaciones iniciales: A las detenidas se les atribuyen posibles delitos de agresiones, lesiones y riña tumultuaria. Asimismo, los investigadores evalúan si cabe la aplicación de un delito en el ámbito familiar debido a la convivencia continua entre el personal formativo y las menores.

Un suceso de carácter excepcional

El centro de acogida Victoria forma parte de la red de recursos asistenciales habilitados recientemente en la ciudad autónoma para atender a menores en situación de desamparo tras los incrementos en los flujos migratorios. Fuentes del operativo señalan lo insólito del perfil de las implicadas, puesto que habitualmente esta clase de altercados en recintos de protección son protagonizados por varones.