CEUTA – La autoridad judicial ha ordenado la inmediata expulsión del territorio nacional de un ciudadano marroquí acusado de extorsionar y coaccionar a otros migrantes en la playa del Trampolín. El hombre, que había accedido de manera irregular a Ceuta a finales de julio, exigía cobros económicos a los residentes del asentamiento para permitirles el uso de los servicios de ducha públicos.

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Tras reconocer los hechos en la sede judicial, el acusado aceptó una condena de dos años de prisión por un delito de coacciones. Al tratarse de un ciudadano extranjero sin residencia legal en España, el tribunal ha aplicado la sustitución de la pena privativa de libertad por la medida de expulsión, que acarrea además la prohibición expresa de reingreso al país durante un periodo de cinco años.

Coacciones reiteradas con violencia e intimidación

Según recoge la resolución judicial, los hechos constitutivos de la condena más reciente ocurrieron sobre las 17:00 horas del pasado sábado:

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Bloqueo de accesos: El acusado se interpuso deliberadamente en el camino de otro migrante que intentaba acceder a las duchas públicas para exigirle una suma de dinero a cambio de paso.

El acusado se interpuso deliberadamente en el camino de otro migrante que intentaba acceder a las duchas públicas para exigirle una suma de dinero a cambio de paso. Oposición de la víctima: Pese a la negativa del usuario a pagar la tarifa impuesta ilegalmente, el procesado mantuvo el bloqueo de forma hostil para imponer su voluntad.

El fallo judicial señala que no se trataba de un episodio aislado, sino de un patrón de conducta continuado. Durante los días previos, el condenado venía recurriendo de forma reiterada a la violencia y la intimidación para apropiarse del control de estas infraestructuras públicas y lucrarse a costa del resto de personas instaladas en el asentamiento.