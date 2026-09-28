CEUTA – La Policía Nacional ha ejecutado este domingo un contundente operativo en la zona de Benítez para levantar los asentamientos informales de personas migrantes situados en las inmediaciones de la planta desalinizadora de Ceuta y en el espigón adyacente. El despliegue ha movilizado a unos 350 efectivos para despejar un entorno donde en las últimas semanas se habían consolidado diversos campamentos improvisados.

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La intervención policial responde a una petición formal enviada el pasado 11 de septiembre por la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma a la Delegación del Gobierno. La solicitud alertaba sobre los riesgos para la seguridad de una infraestructura crítica, así como sobre el peligro físico al que se exponían las propias personas acampadas en los bloques de hormigón, propensos a provocar caídas graves que podrían agravarse con la llegada de lluvias y temporales marítimos.

Detalle del operativo y reubicación

El despliegue ha contado con una importante presencia logística y humana:

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Efectivos: Seis grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) —alrededor de 300 agentes—, apoyados por la Unidad de Medios Aéreos, personal del área de Extranjería y otras unidades de la Jefatura Superior de Ceuta.

Seis grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) —alrededor de 300 agentes—, apoyados por la Unidad de Medios Aéreos, personal del área de Extranjería y otras unidades de la Jefatura Superior de Ceuta. Área de actuación: El perímetro entre la desalinizadora y el arroyo ubicado en el extremo este de la playa de Benítez.

El perímetro entre la desalinizadora y el arroyo ubicado en el extremo este de la playa de Benítez. Reubicación: Las personas desalojadas están siendo trasladadas provisionalmente hacia la zona del Guano, a la espera de que se disponga de espacios habitacionales adecuados.

Limpieza y sellado del perímetro

Tras el levantamiento de los asentamientos, los servicios municipales de la Ciudad Autónoma iniciarán en los próximos días las tareas de saneamiento y la instalación de un vallado perimetral para blindar el entorno. La Policía Nacional mantendrá un dispositivo de vigilancia continua durante los trabajos para garantizar el desarrollo de la obra e impedir nuevos asentamientos en la zona.