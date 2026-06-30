Libros y prendas de ropa deportiva componen el grueso de los 429 regalos institucionales recibidos por la familia real española durante el año 2025. En cumplimiento de la normativa de transparencia implantada por Felipe VI en 2015, la Casa del Rey ha hecho pública este martes la relación detallada de estos obsequios, entre los que figuran piezas de alto valor institucional e internacional al lado de productos gastronómicos y artesanales de lo más variopinto.

Fuentes de la Zarzuela han recordado que todos estos objetos se reciben en el marco de actividades oficiales o previsiones específicas de la agenda pública, y que su destino final es Patrimonio Nacional.

El reparto de los obsequios

El rey Felipe VI vuelve a ser el miembro de la familia real que más presentes ha concentrado, con un total de 214 regalos en exclusiva. Por su parte, la reina Letizia fue obsequiada con 98 objetos, a los que se suman otros 67 dirigidos a ambos de forma conjunta.

En el ámbito de las hijas de los monarcas, la princesa Leonor recibió 21 regalos en solitario, cinco compartidos con su hermana la infanta Sofía, y esta última recibió uno de manera individual. Asimismo, se contabilizan ocho obsequios conjuntos para la reina y sus hijas, mientras que la reina Sofía fue destinataria de 10 presentes.

Diplomacia internacional: tecnología, esquís y kits de supervivencia

En el plano de los viajes de Estado y encuentros internacionales destacan algunos de los objetos más singulares de la lista. Durante la cena de gala celebrada en Pekín, el presidente chino, Xi Jinping, obsequió a Felipe VI con un teléfono móvil, mientras que a la reina Letizia le hizo entrega de un tradicional mantón de Manila.

Otros mandatarios internacionales también dejaron su impronta:

Volodímir Zelenski : El presidente ucraniano regaló un juego de café a los monarcas durante su visita de trabajo a Madrid.

: El presidente ucraniano regaló un juego de café a los monarcas durante su visita de trabajo a Madrid. Presidente de la República Eslovaca : Hizo entrega al rey de un par de esquís.

: Hizo entrega al rey de un par de esquís. Uruguay: Con motivo de un viaje al país, el rey recibió un reloj de sobremesa.

A nivel nacional, destaca un curioso presente de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quien entregó dos kits de supervivencia: uno destinado al rey y otro a la reina. Además, entre los objetos artísticos figura un retrato del monarca elaborado con ceniza del volcán de La Palma.

Gastronomía regional y pocas joyas

Aunque las joyas son muy escasas en el inventario de 2025, resalta un collar egipcio entregado a la reina Letizia durante la visita de Estado efectuada a Egipto en septiembre, además de algunos colgantes y pendientes de carácter artesanal.

Por contra, la gastronomía española y los productos locales tienen un gran protagonismo debido a los viajes de la familia real por la geografía nacional. El listado incluye desde dulces de Calatayud y galletas de Cabo Verde, hasta botellas de vino, ron dominicano e incluso un tarro de berenjenas de Almagro recibido durante una visita a la localidad manchega. La lista se cierra con detalles de diversa índole, como productos cosméticos obsequiados a la reina en un par de ocasiones.