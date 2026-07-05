MADRID – En un suceso de tintes cinematográficos, el despacho Ospina Abogados, que ejerce la representación legal del comunicador Vito Quiles, ha denunciado el asalto a sus oficinas centrales en Madrid durante la noche de este sábado. Lo más sorprendente del caso es que los asaltantes se llevaron única y exclusivamente el expediente judicial de Quiles, dejando intactos el resto de documentos y objetos de valor.

Según han informado fuentes del bufete a la agencia, el incidente tuvo lugar alrededor de las 22:30 horas del sábado. Los primeros indicios apuntan a una operación limpia y quirúrgica: varios individuos lograron acceder al interior del inmueble sin provocar daños visibles en la puerta de acceso principal.

Un asalto profesional y coordinado

Los responsables del robo demostraron un «elevado grado de conocimiento y coordinación», según relatan desde el propio despacho de abogados. Los intrusos se dirigieron directamente a neutralizar el sistema de alarma para poder operar con total tranquilidad.

A pesar de tener a su alcance material informático y otros objetos de gran valor económico, los asaltantes ignoraron todo el entorno:

Objetivo único: La carpeta y el expediente físico correspondiente al procedimiento judicial de Vito Quiles.

La carpeta y el expediente físico correspondiente al procedimiento judicial de Vito Quiles. Sin daños colaterales: No se registraron destrozos innecesarios en las instalaciones ni faltó documentación de ningún otro cliente.

En manos de la policía: Todo el recorrido de los asaltantes por la oficina quedó registrado por las cámaras del circuito cerrado de videovigilancia (CCTV) del despacho. Estas imágenes ya han sido entregadas a la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación.

Contexto judicial

Este misterioso robo se produce apenas unos días después de que la jueza encargada del caso de Vito Quiles decidiera levantar la orden de detención que pesaba sobre él. Dicha orden se había emitido inicialmente debido a la presunta incomparecencia de Quiles en la causa penal donde se le investiga por un supuesto bulo. La medida fue revocada una vez que el investigado se personó voluntariamente en el juzgado para ponerse a disposición de la justicia.

Las autoridades ya trabajan para esclarecer la identidad de los autores y la motivación detrás del robo de esta sensible documentación legal.