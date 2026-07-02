MADRID — El ex portavoz parlamentario e Iván Espinosa de los Monteros ha comunicado oficialmente su expulsión de Vox, el partido del que fue uno de sus principales fundadores y el afiliado número cinco. A través de un vídeo difundido en la red social X, el exdirigente ha confirmado la notificación del Comité de Garantías de la formación: «No puedo decir que me haya sorprendido, pero, la verdad, me ha dado un poco de pena», ha manifestado.

La resolución definitiva de su baja llega tras el expediente disciplinario que la dirección nacional le abrió el pasado mes de marzo, cuando el ex diputado se situó al frente de un sector crítico que exigía una refundación y un cambio de rumbo en la estrategia de la formación que lidera Santiago Abascal.

Un mensaje de despedida centrado en los «buenos tiempos»

Pese al calado de la decisión, Espinosa de los Monteros ha evitado cualquier crítica explícita hacia la actual cúpula de Vox y ha optado por un tono institucional, rememorando los orígenes de la organización cuando eran «muy pocos» y debían multiplicarse.

Un legado institucional: «Recuerdo campañas difíciles, noches duras y muchos fracasos, pero también recuerdo la noche que llegamos a las instituciones. Por fin millones de españoles tenían una voz que les representaba», ha señalado en su grabación, donde ha reivindicado que durante su etapa en la Cámara Baja defendió sus ideas «con dureza y claridad, pero también con sentido institucional».

El político madrileño ha concluido su comunicado asegurando que mantendrá intactas sus convicciones fuera de las siglas que ayudó a crear: «Me voy del partido, pero sigo en la defensa de las mismas ideas, de la libertad y de España».

El fin definitivo del ala liberal de Vox

La expulsión de Espinosa de los Monteros simboliza el cierre de una etapa y la práctica desaparición de la corriente liberal-conservadora del partido, de la cual él era el máximo exponente. Este sector comenzó a perder peso de forma acelerada tras las elecciones generales de 2023, momento en el que el político decidió dar un paso al lado y abandonar su escaño ante el avance del ala más dura y estamento de la formación.

Con esta resolución, el goteo de sanciones a los rostros históricos del partido se consolida como una constante en la estrategia de reorganización interna impuesta por la dirección nacional de Vox: