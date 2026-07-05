MADRID – La tragedia provocada por los devastadores seísmos en Venezuela sigue golpeando a la comunidad española. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha actualizado este domingo el balance de víctimas de nacionalidad española, confirmando que la cifra de fallecidos asciende ya a 35 personas, mientras que 140 continúan desaparecidas.

La prioridad absoluta en estos momentos para los equipos de emergencia se centra en la localización y extracción de 11 ciudadanos españoles que han sido localizados con vida bajo los escombros, en una carrera contrarreloj donde cada minuto cuenta.

Balance de una catástrofe histórica

Esta actualización llega once días después de que el pasado 24 de junio dos potentes terremotos consecutivos sacudieran el territorio venezolano, provocando un colapso masivo de infraestructuras. Las cifras globales del desastre son demoledoras:

Fallecidos totales: Al menos 2.954 personas.

Al menos 2.954 personas. Heridos: 16.592 personas registradas hasta el momento.

Teléfonos de emergencia y colapso de líneas

Ante la magnitud de la crisis, Exteriores ha reforzado los canales de atención. La Unidad de Crisis en Madrid y el Consulado General de España en Caracas trabajan a pleno rendimiento para canalizar las solicitudes de información y ayuda de los familiares:

Balance de atención consular: Sala de crisis del Ministerio (Madrid): Ha atendido ya un total de 1.052 llamadas.

Ha atendido ya un total de 1.052 llamadas. Consulado General en Caracas: Ha gestionado hasta la fecha 1.604 llamadas de emergencia.

El Gobierno español ha vuelto a hacer un llamamiento urgente para que todos los españoles residentes o que se encuentren temporalmente en Venezuela utilicen activamente las líneas de emergencia consular, cuyos números actualizados y canales específicos permanecen publicados en las redes oficiales del Ministerio y de la Embajada de España en Caracas.