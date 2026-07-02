MADRID — El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, ha hecho un llamamiento explícito al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para articular una «mayoría amplia, nacional y centrada» con vistas a las próximas elecciones generales. Durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, Aznar ha advertido de que en la próxima cita con las urnas España no se jugará un mero relevo de siglas en la Moncloa, sino «la pervivencia misma de la nación constitucional».

«Si hoy existen mayorías para pedir la dimisión de Pedro Sánchez, todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar su muro», ha aseverado el expresidente durante el acto de presentación de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. A su juicio, las próximas elecciones serán las más determinantes de la historia democrática reciente al dirimirse un intento de «cambio de sistema» y la quiebra de la igualdad ante la ley.

Una alianza «a derecha e izquierda» con trasfondo estratégico

Aznar ha conminado a la dirección actual del PP a liderar un movimiento de «reconstrucción histórica» que tenga la transversalidad suficiente para convocar a ciudadanos tanto de la derecha como de la izquierda descontentos con la deriva del Ejecutivo.

Sin embargo, el mensaje del exjefe del Ejecutivo contiene una lectura clave en clave de bloques, interpretada de inmediato como una apelación al entendimiento estratégico entre el PP y Vox para propiciar la alternancia:

El concepto de unidad: El presidente de FAES ha subrayado que la unidad de la oposición no pasa necesariamente por «pensar lo mismo», sino por tener la madurez de «actuar juntos» frente a un desafío común, aparcando las discrepancias sectoriales bajo el amparo del respeto institucional y el interés nacional.

Denuncia de un «pacto fáustico» y parálisis institucional

Durante su intervención, José María Aznar ha dibujado un panorama de honda preocupación por la salud institucional del país, describiendo al actual Gobierno de coalición como un «rehén voluntario de sus socios de investidura».

La «peor corrupción» del Estado: El expresidente ha acusado a Pedro Sánchez de haber suscrito un «pacto fáustico con minorías radicales», mediante el cual el PSOE habría «entregado el alma del Estado a cambio de alquilar un poder mediatizado».

El expresidente ha acusado a Pedro Sánchez de haber suscrito un «pacto fáustico con minorías radicales», mediante el cual el PSOE habría «entregado el alma del Estado a cambio de alquilar un poder mediatizado». Diagnóstico del bloqueo: A ojos de Aznar, España sufre una «patología política» caracterizada por la parálisis total: un Ejecutivo que se niega a someterse a una cuestión de confianza —pese a constatar que carece de mayoría parlamentaria para gobernar— y una oposición en el Congreso que no dispone de los números necesarios para armar una moción de censura constructiva.

Aznar concluyó su análisis denunciando la existencia de lo que denominó una «mayoría puramente negativa» en el arco parlamentario, cuyo único nexo de unión real es impedir la alternancia política de la derecha para poder «consumar así su saqueo al Estado».