REDACCIÓN / SEVILLA — El Partido Popular (PP) y Vox han alcanzado este jueves un trascendental «acuerdo de gobierno y estabilidad» para la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este pacto facilitará de forma inminente, a partir de las 19:00 horas, la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía por tercer mandato consecutivo en el pleno del Parlamento autonómico.

El documento del acuerdo será rubricado de manera pública esta tarde a las 18:30 horas por el propio candidato a la investidura y líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, y por el referente de Vox en la región, Manuel Gavira. El pacto desatasca la parálisis parlamentaria tras una semana de intensas negociaciones que culminaron tras la negativa de Vox a apoyar al PP en la primera votación de investidura celebrada el pasado martes, forzando la segunda ronda de este jueves.

La ‘prioridad nacional’ y el reparto del Ejecutivo

El acuerdo alcanzado consta de una vertiente nítidamente programática y de un esquema de reparto institucional. El eje central y condición ineludible exigida por Vox ha sido la inclusión explícita de la cláusula de ‘prioridad nacional’, diseñada para regular y restringir el acceso a las ayudas sociales y a los servicios públicos de la administración autonómica a los ciudadanos españoles.

Asimismo, el pacto estipula formalmente la entrada y participación activa de Vox dentro de la estructura de las distintas consejerías del nuevo Gobierno andaluz, consolidando así la primera coalición formal entre ambas fuerzas políticas en esta comunidad autónoma. Con el respaldo de los 53 diputados del PP y los 15 de Vox, Juanma Moreno sumará un total de 68 parlamentarios, el mayor soporte legislativo que ha registrado un Ejecutivo en la historia de la Junta de Andalucía.

Este escenario aleja definitivamente el proyecto inicial de Moreno, quien durante la campaña electoral defendió la tesis de gobernar en solitario y evitar el «lío» de pactar con Vox. Sin embargo, los resultados de los comicios del pasado 17 de mayo, en los que el PP se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta (fijada en 55 parlamentarios), han obligado a los populares a ceder ante las pretensiones del partido de Santiago Abascal.

Tensión con la oposición de izquierdas

La reacción del arco parlamentario de la izquierda no se ha hecho esperar. Las coaliciones del PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía han formalizado una petición conjunta para exigir que el acuerdo programático alcanzado entre el PP y Vox sea sometido a un debate extraordinario en la Cámara autonómica antes de que se proceda a la votación de investidura fijada para las siete de la tarde.

Ante estas peticiones, el portavoz del grupo popular en el Parlamento, Toni Martín, ha afeado severamente la conducta de los bloques de la oposición por mantener una postura de bloqueo sistemático. Martín recalcó que estas fuerzas «ni negocian ni aceptan que lo hagamos con Vox», recordando que la formación de Gavira ha sido la única dispuesta a sentarse a dialogar formalmente con los populares. Martín resumió la alianza mediante un símil matemático: «Somos como dos conjuntos que coinciden en una parte; vemos muchas cuestiones de forma diferente, pero compartimos otras que han sido la base firme de este pacto».

Calendario institucional y toma de posesión

Fuentes oficiales del Partido Popular han confirmado que la toma de posesión formal de Juanma Moreno se organizará a lo largo de «los próximos días». Desde el partido se pretende desvincular este acto institucional, en la medida de lo posible, de la conmemoración oficial que tendrá lugar el próximo lunes con motivo del aniversario del asesinato de Blas Infante, considerado históricamente en el Estatuto de Autonomía como el «Padre de la Patria andaluza», para evitar interferencias políticas en la efeméride.

Concluida la asunción del cargo por parte de Moreno, se procederá al nombramiento y toma de posesión de los nuevos consejeros de la Junta. Posteriormente se convocará de forma urgente un Consejo de Gobierno inicial y la junta de portavoces del Parlamento con la finalidad de establecer la fecha del pleno extraordinario en el que se procederá a la designación de los senadores autonómicos.

El PSOE advierte: «El PP ya es indistinguible de Vox»

Desde la dirección nacional del PSOE, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha lanzado una dura crítica contra el pacto a través de sus canales oficiales, afirmando que este movimiento político visibiliza que el Partido Popular se ha vuelto «indistinguible» de Vox.

Torró remarcó firmemente que Juanma Moreno «nunca fue moderado» y que, mediante la firma de este acuerdo de coalición, el presidente andaluz «entierra definitivamente el disfraz de cordero». «No hay un PP blando y un PP duro. Solo hay un PP indistinguible de Vox», sentenció la secretaria socialista, asegurando que el PSOE andaluz actuará desde la oposición de manera inmediata como «un dique de contención frente a los recortes en servicios públicos y derechos que pretendan imponer».