MADRID – El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, instructor del llamado ‘caso Leire’, ha emitido un requerimiento oficial al PSOE para que identifique formalmente a la persona que suscribió un contrato de asesoramiento jurídico con el letrado Jacobo Teijelo. Este abogado ejerció posteriormente la defensa de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del partido e investigado en el ‘caso Koldo’.

En la providencia dictada este jueves, el juez Pedraz solicita al partido que detalle no solo el nombre del firmante, sino también su cargo y el título habilitante o acuerdo bajo el cual actuó. La notificación incluye una advertencia legal: la diligencia debe tramitarse a través de un representante legal del PSOE, recordando el derecho de la formación, como persona jurídica, a no facilitar información que pudiera resultar incriminatoria.

Esta decisión llega tras la declaración del propio Teijelo el pasado 25 de junio, quien afirmó haber sido asesor jurídico del PSOE entre octubre de 2024 y junio de 2025. Paralelamente, en la misma resolución, el magistrado ha citado como investigados para el próximo 16 de julio a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al Director Adjunto Operativo (DAO) del instituto armado, Manuel Llamas.

Facturas millonarias y secreto profesional

Durante su comparecencia de la semana pasada, Jacobo Teijelo se amparó en el secreto profesional para evitar profundizar en los encargos específicos realizados para Ferraz. No obstante, detalló de manera genérica que sus labores consistieron en «análisis de perspectiva» de ciertos procedimientos, por los cuales se emitieron tres facturas que sumaban un total de 125.000 euros.

El letrado explicó que, una vez que asumió la defensa jurídica de Santos Cerdán (quien ya se encontraba fuera de la formación), el PSOE le devolvió dos de esas facturas por valor de 50.000 euros alegando incompatibilidad. Aunque los documentos comerciales estaban firmados por la gerente del partido, Ana María Fuentes —también imputada en la causa—, Teijelo aseguró ante el juez que no la conocía en persona.

Según consta en el sumario, las pesquisas apuntan a que Teijelo fue designado por la exmilitante socialista Leire Díez como responsable del área de hidrocarburos, siendo esas funciones las que supuestamente justificaban los pagos del PSOE.

Nuevas pruebas y conexiones en la causa

Además del requerimiento al PSOE, el juez Pedraz ha ordenado la incorporación de nuevos elementos clave al sumario para reactivar y ampliar las vías de investigación: