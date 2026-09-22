La Policía Nacional y la Guardia Civil han detectado un intento de entrada irregular en Ceuta por la frontera norte de Benzú, logrando frenar el acceso de aproximadamente 150 inmigrantes. El despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se realizó de manera preventiva, ante la concentración de personas en un barranco cercano al perímetro fronterizo.

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El operativo se activó tras recibir avisos sobre un posible intento de entrada, en un contexto marcado por las elecciones legislativas en Marruecos, que se celebran este miércoles 23 de septiembre. El Ministerio del Interior había reforzado la vigilancia en las fronteras de Ceuta y Melilla, anticipándose a posibles intentos de entrada coincidiendo con la jornada electoral.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció el refuerzo del dispositivo, que incluye un total de 324 efectivos de las unidades de orden público: 180 agentes de la Policía Nacional y 144 guardias civiles. Estas unidades están preparadas para intervenir en caso de concentraciones y posibles intentos de entrada por la frontera.

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La activación del dispositivo responde a los avisos recibidos en los últimos días sobre una posible nueva entrada masiva. Aunque inicialmente se esperaba que el intento se produjera este miércoles, la Policía ha reforzado la vigilancia en Benzú para anticiparse a cualquier movimiento.

Este nuevo episodio se suma a la entrada masiva registrada a finales de julio, que también requirió un despliegue extraordinario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ciudad autónoma. La situación sigue bajo vigilancia policial ante la posibilidad de nuevos movimientos en las próximas horas.