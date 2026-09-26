La Guardia Civil mantiene una intensa labor de vigilancia en el mar, intensificando sus esfuerzos contra las mafias que intentan utilizar a los inmigrantes para traficar entre Ceuta y la Península. En las últimas 24 horas, agentes del Servicio Marítimo han logrado interceptar hasta cinco embarcaciones cargadas de personas que intentaban realizar este peligroso cruce.

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El trabajo de los agentes se ha visto intensificado tras la llegada masiva de inmigrantes a finales de julio, un fenómeno que ha llevado a un repunte en los intentos de cruce clandestinos. Además de operar en condiciones críticas y arriesgadas, los efectivos de la Guardia Civil están comprometidos en salvar vidas, enfrentando situaciones que van más allá del mero cumplimiento de la ley.

En una operación destacada, a apenas ocho millas de Santa Catalina, se detuvo al patrón de una embarcación que transportaba hasta 17 inmigrantes. Este individuo deberá rendir cuentas ante la justicia por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

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Los métodos empleados por las mafias son variados y sofisticados. En algunos casos, utilizan a los propios inmigrantes como pasadores, entregándoles embarcaciones y así evitar la responsabilidad penal sobre quienes, en muchos casos, poseen antecedentes.

Durante las últimas noches, la Guardia Civil también ha interceptado en Benzú una embarcación con 11 inmigrantes, así como dos kayaks que intentaban cruzar, uno con 3 inmigrantes y otro con 4. Por otra parte, en Santa Catalina, se ha frustrado otro intento con 9 personas a bordo.

Las condiciones de estas travesías son extremadamente precarias, con embarcaciones a menudo sobrecargadas y mal equipadas, donde los pilotos son capaces de poner en peligro la vida de los inmigrantes para evadir a las autoridades. En un contexto de creciente tensión en la ciudad y de presión sobre la Guardia Civil, la situación en Ceuta sigue siendo crítica frente a este fenómeno migratorio.