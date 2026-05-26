La UDEF busca determinar el valor real y la autenticidad del centenar de joyas incautadas en el despacho del expresidente antes de decidir si se requiere un peritaje judicial más exhaustivo.

MADRID. — La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional tiene previsto recurrir a los servicios de un joyero profesional para realizar una valoración “inicial” de los efectos intervenidos en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, situado en la calle Ferraz de Madrid. Los investigadores buscan esclarecer con precisión el valor real y la autenticidad de las piezas —entre las que se encuentran numerosos collares, pulseras, pendientes, sortijas y relojes— antes de proponer medidas adicionales al juzgado.

Según informaron fuentes jurídicas del caso, este movimiento se considera un trámite habitual cuando se localizan bienes de supuesto valor en el marco de un registro policial. El objetivo prioritario de este examen preliminar es que un experto acostumbrado a trabajar de forma directa con metales y piedras preciosas determine la calidad de los materiales. Una vez que la Policía reciba este primer informe y verifique si se trata de piezas de alta gama o de bisutería, trasladará las conclusiones al magistrado de la Audiencia Nacional, quien deberá decidir si procede ordenar una prueba pericial oficial mucho más completa.

Un registro en el marco del ‘caso Plus Ultra’

El hallazgo de los objetos tuvo lugar durante la entrada y registro efectuada por la UDEF en la oficina de representación que el expresidente del Gobierno mantiene frente a la sede federal del PSOE, una diligencia enmarcada dentro de la investigación del denominado caso Plus Ultra.

De acuerdo con el acta del registro judicial, a la que han tenido acceso distintos medios de comunicación, los agentes localizaron en una de las estancias de la oficina una caja fuerte que contenía cerca de un centenar de piezas de joyería. Entre los objetos inventariados por la Policía destacan tres relojes (uno de la marca Krono con la inscripción grabada «tus compañeros», un Dogna y un Lorenz Theatre), así como diversas bolsas con alfileres, cordones, brazaletes dorados y sortijas con incrustaciones de piedras de distintos colores. En el interior de la misma caja fuerte también se intervinieron dos discos duros.

Versiones contrapuestas sobre el valor de los bienes

A raíz de la difusión de las imágenes del sumario judicial, en las últimas horas se han generado intensos debates y especulaciones sobre el valor económico de lo incautados. Mientras algunas plataformas televisivas y expertos del sector apuntaban de forma extraoficial a que las piezas podrían superar el millón de euros en caso de confirmarse su autenticidad —especulando con la posibilidad de que correspondieran a obsequios institucionales de mandatarios extranjeros durante la etapa de Zapatero en La Moncloa—, el entorno del expresidente ha desmentido rotundamente tales cifras.

Luis Arroyo, presidente del Ateneo de Madrid y designado como portavoz de la familia en este asunto, aseguró públicamente que el valor conjunto de los efectos intervenidos se sitúa en una horquilla «de entre 30.000 y 50.000 euros».

Asimismo, la propia secretaria personal del exjefe del Ejecutivo, Gertrudis Alcázar, aclaró a los funcionarios policiales durante la inspección del pasado 19 de mayo que el origen de estas joyas está ligado estrictamente a una herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa de Zapatero, así como a «regalos de viajes» privados. Según argumentaron fuentes de su entorno, el matrimonio reside actualmente en una vivienda régimen de alquiler que carece de medidas de seguridad adecuadas, motivo por el cual optaron por trasladar la caja fuerte familiar a las dependencias de su despacho profesional.

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Con la solicitud de tasación a un especialista, la UDEF espera zanjar el debate sobre el valor patrimonial de los objetos e incorporar datos objetivos a una causa en la que la Audiencia Nacional ya ha pospuesto la declaración del expresidente Zapatero para los próximos días 17 y 18 de junio.