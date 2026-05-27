La Junta de Andalucía destaca una evolución favorable y la existencia de «islas de vegetación» a salvo, mientras WWF exige revisar los periodos de prevención tras desatarse el fuego en pleno mes de mayo.

SEVILLA.– El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha logrado dar un paso decisivo en la lucha contra el fuego que amenazaba uno de los pulmones ecológicos más importantes de Europa. El incendio declarado el pasado domingo en el paraje del Rincón del Membrillo, en el término municipal de Almonte (Huelva) y en pleno corazón del Parque Nacional de Doñana, quedó oficialmente estabilizado a las 22:15 horas de la pasada noche, según ha confirmado el consejero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

A pesar de este avance, el consejero ha advertido de que los bomberos forestales continuarán desplegados en la zona de forma intensiva para alcanzar la fase de control. Las primeras estimaciones técnicas invitan a un moderado optimismo, ya que, según ha detallado Sanz, dentro del perímetro afectado se han localizado numerosas «islas de vegetación» que han resultado completamente indemnes, lo que facilitará la futura regeneración natural del entorno.

Un complejo despliegue junto a El Rocío

Las labores de extinción han resultado especialmente complejas debido a una tormenta perfecta de factores adversos: el intenso calor de los últimos días, los bajos niveles de humedad, las rachas de viento y la difícil orografía del terreno dunar y de marisma. A esto se sumaba la complejidad logística de la zona, dado que el fuego se originó muy cerca de la aldea de El Rocío en plenas celebraciones de su multitudinaria romería.

Para doblegar las llamas durante estas tres agónicas jornadas ha sido necesario un despliegue masivo coordinado por el Infoca:

Personal: Más de 400 profesionales sobre el terreno.

Más de 400 profesionales sobre el terreno. Medios aéreos: Una treintena de aeronaves operando en turnos de rotación.

Una treintena de aeronaves operando en turnos de rotación. Medios terrestres: 19 vehículos autobomba y cuatro tractores pesados provistos de grada para la apertura de cortafuegos.

Alerta ecologista por la fecha del siniestro

Los primeros análisis científicos ya arrojan datos sobre el impacto real en el ecosistema. La Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), tras procesar las imágenes satelitales del sistema europeo Sentinel-2, ha cifrado de forma preliminar en unas 400 las hectáreas afectadas por las llamas, un área de «enorme valor ecológico y clave para la biodiversidad» de la reserva.

Este grave episodio ha reabierto de inmediato el debate sobre la gestión de los montes ante el cambio climático. El portavoz de la Oficina Técnica de la organización ecologista WWF, Juanjo Carmona, ha lamentado el siniestro y ha subrayado que ver incendios de esta magnitud e intensidad en pleno mes de mayo es una señal de alarma inequívoca. Desde la organización conservacionista urgen a la Junta de Andalucía a revisar de forma inmediata los periodos de prevención legal actuales, adaptándolos a un calendario de riesgo que ya no se limita exclusivamente a los meses de verano.