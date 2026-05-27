Miércoles, 27 de mayo de 2026. Según los datos municipales públicos de AEMET, el tiempo se presenta mayoritariamente estable en buena parte del país, con predominio de poco nuboso o cielos despejados y una probabilidad de lluvia muy baja en la Península. Las excepciones se concentran en el archipiélago canario, donde la jornada viene acompañada de intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en Gran Canaria.

En el conjunto del día, la tónica general se resume en temperaturas suaves a cálidas y vientos de moderados a flojos, con diferencias notables entre zonas. A continuación, repasamos el panorama por áreas.

Norte peninsular

En el norte, predomina la estabilidad atmosférica. Bilbao registra 38°C como máxima y 15°C de mínima, con despejado y viento del sur (S) de 5 km/h. La probabilidad de lluvia se mantiene en 0%, según el boletín municipal consultado.

Más al noreste, Coruña (A) anota 30°C de máxima y 16°C de mínima, con poco nuboso y viento del SO a 20 km/h. También aquí, AEMET refleja 0% de probabilidad de lluvia para la jornada.

Centro peninsular

La zona de interior ofrece condiciones tranquilas, con cielos poco nubosos y temperaturas elevándose en el transcurso del día. En Madrid, la previsión para este miércoles marca 34°C de máxima y 19°C de mínima, bajo poco nuboso y viento de C (calma) a 0 km/h. La probabilidad de lluvia indicada por AEMET es de 0%.

En Zaragoza, la jornada resulta todavía más cálida, con 37°C como temperatura máxima y 17°C de mínima, igualmente con poco nuboso y viento en C (0 km/h). La lluvia tampoco aparece en el horizonte: 0% de probabilidad.

Sur peninsular

El sur peninsular se mueve entre cielos despejados y poco nubosos, con calor más presente hacia el interior andaluz. En Ceuta, se esperan 22°C de máxima y 18°C de mínima, con poco nuboso y brisa del este (E) a 15 km/h. Para la jornada, AEMET consigna 0% de probabilidad de lluvia.

Por su parte, Sevilla alcanza 37°C y baja hasta 20°C por la noche, con poco nuboso y viento del este (E) a 20 km/h. La previsión municipal mantiene la lluvia en 0%.

Mediterráneo

En la franja mediterránea, el ambiente se caracteriza por nubes altas y temperaturas suaves a cálidas, sin indicios de precipitación en los datos consultados. Barcelona registra 29°C de máxima y 19°C de mínima, con nubes altas y viento del sur (S) a 15 km/h. La probabilidad de lluvia es de 0%.

En València, la jornada combina 28°C como máxima y 16°C de mínima, con nubes altas y viento del SE a 15 km/h. También figura 0% de probabilidad de lluvia según AEMET.

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Islas Baleares

Las islas Baleares mantienen un cielo dominado por nubes altas. Palma prevé para este miércoles 29°C de máxima y 17°C de mínima, con nubes altas y viento del SO a 15 km/h. La probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante la jornada.

Así, el día se perfila con estabilidad, sin expectativas de chubascos y con ventilación moderada, acorde con la información municipal pública de AEMET.

Islas Canarias

En Canarias, la situación cambia ligeramente respecto al resto del país. En Las Palmas de Gran Canaria, la AEMET municipal indica 23°C de máxima y 19°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia escasa. Además, el viento sopla del norte (N) a 30 km/h, y la probabilidad de lluvia es de 75%.

Con estos parámetros, la jornada puede incluir periodos de mayor nubosidad y chubascos débiles y dispersos, especialmente en franja diurna, según los datos facilitados.

Recomendaciones

En la Península y Baleares, con lluvia 0% en las capitales indicadas, es un buen día para actividades al aire libre, vigilando el calor en el interior (Madrid, Zaragoza y Sevilla).

en las capitales indicadas, es un buen día para actividades al aire libre, vigilando el calor en el interior (Madrid, Zaragoza y Sevilla). En Canarias, especialmente en Gran Canaria , lleve el paraguas: la probabilidad de lluvia alcanza 75% con lluvia escasa e intervalos nubosos.

, lleve el paraguas: la probabilidad de lluvia alcanza con e intervalos nubosos. Atienda a la ventilación: en Canarias el viento puede ser relevante (30 km/h en Gran Canaria) y en el Mediterráneo hay brisas moderadas.

En resumen, este miércoles 27 de mayo de 2026 se caracteriza por cielos poco nubosos o despejados en gran parte de España, mientras que las condiciones más variables se concentran en Canarias, donde AEMET sitúa la mayor opción de lluvia. La evolución local puede variar, por lo que se recomienda revisar actualizaciones por municipio si va a desplazarse.