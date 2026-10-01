El programa El Hormiguero, emitido en Antena 3, contó este miércoles 30 de septiembre con la visita del cantante David Bisbal, quien acudió al plató presentado por Pablo Motos para promocionar su próximo proyecto discográfico, titulado Eternos.

Durante el desarrollo de la entrevista, el productor del espacio televisivo, Jorge Salvador, intervino para recordar los inicios de la trayectoria profesional del artista almeriense, quien se dio a conocer públicamente en el año 2001 tras su participación en la primera edición del certamen Operación Triunfo. Salvador, que guarda una relación profesional de larga data con el cantante desde las etapas en las que trabajaba en el programa Crónicas Marcianas, rememoró su visita a la academia del concurso musical junto a Xavier Sardà, Carlos Latre y Boris Izaguirre.

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En el marco de dicho recuerdo, el productor desveló un detalle observado durante su estancia en las instalaciones donde convivían los concursantes de aquella primera entrega del formato. Según relató Jorge Salvador en directo, en el inmueble hallaron un preservativo colgado en una viga de la estructura. Ante el comentario del productor, David Bisbal señaló no recordar dicho suceso, mientras que Pablo Motos contrapuso la anécdota con el perfil habitual del propio Salvador.

A lo largo de la emisión, David Bisbal abordó asimismo las particularidades de la gira de presentación que acompañará al lanzamiento de Eternos. A pesar de que el repertorio del disco está integrado por clásicos de la música melódica, el intérprete aclaró que mantendrá su dinamismo habitual sobre el escenario. En este sentido, explicó que ha solicitado la confección de trajes con tejidos elásticos con el fin de poder ejecutar sus movimientos de baile característicos durante las actuaciones en directo.

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En el apartado personal, la conversación abordó la gestión del estrés y los nervios previos ante un lanzamiento discográfico. A preguntas del conductor del programa sobre la figura de su esposa, Rosanna Zanetti, el cantante almeriense reconoció manifestar inquietud de forma recurrente ante los compromisos profesionales e identificó el apoyo de su pareja como el elemento principal para encontrar la calma en los momentos de incertidumbre previos a sus conciertos.