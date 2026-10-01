El capítulo 660 de “Sueños de libertad”, que Antena 3 emite el jueves 1 de octubre de 2026, muestra cómo Damián pierde su baza para acabar con Gabriel, Tasio deja plantada a Paula y el nuevo plan de los De la Reina para regresar a la perfumera se frustra.

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Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

Según el avance de prensa difundido por vemosTV, Damián comprueba que una maniobra clave contra Gabriel no sale como esperaba, lo que le obliga a replantear sus pasos y complica la pelea por el control familiar. La escena deja en evidencia que los intereses personales y las alianzas en Toledo están en plena reconfiguración.

En paralelo, el avance indica que Tasio deja plantada a Paula, un gesto que altera la expectativa sobre el desenlace de sus asuntos y añade tensión a su relación. El episodio también sitúa a los De la Reina frente a nuevos obstáculos: su intento de regresar a la perfumera no prospera y agrava el bloqueo en el negocio familiar.

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Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

“Sueños de libertad” se puede ver el jueves 1 de octubre de 2026 en Antena 3, en su horario habitual de las 15:45.

En Ceuta la señal de Antena 3 se recibe por la TDT local, por lo que los espectadores podrán seguir el capítulo en directo a las 15:45.

Fuente: avance de prensa de “Sueños de libertad” (capítulo 660, jueves 1 de octubre de 2026), difundido en el material de vemosTV.

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