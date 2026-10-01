La ‘influencer’ y exparticipante del programa ‘La isla de las tentaciones’, Fani Carbajo, ha respondido de forma pública a través de sus perfiles en redes sociales tras recibir multitud de comentarios críticos a raíz de su última intervención quirúrgica de carácter estético. Carbajo, que se ha sometido a una operación denominada ‘lip lift’, ha publicado diversos vídeos dirigidos a contestar a los mensajes que cuestionaban los resultados de su cambio físico.

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Frente a los señalamientos recibidos en las plataformas digitales, Carbajo ha abierto un debate sobre la empatía y la convivencia en las redes sociales, haciendo un llamamiento a la reflexión comunitaria. En sus declaraciones, la ‘influencer’ ha defendido que el respeto, la sororidad y la lucha contra el acoso deben llevarse a la práctica cotidiana, argumentando que señalar, juzgar o insultar a una persona por las decisiones que toma sobre su propia anatomía es también una forma de ‘bullying’.

Entre los mensajes remitidos por parte de algunos usuarios tras la difusión de las imágenes del procedimiento figuraban descalificaciones sobre el resultado del proceso médico, tildando la cicatriz de la intervención como desacertada o sugiriendo la necesidad de acudir a clínicas en el extranjero para corregir el procedimiento.

A pesar de las valoraciones negativas recibidas, Carbajo ha afirmado sentirse satisfecha con su nuevo aspecto físico y ha rechazado que la insistencia en los comentarios en contra responda a una actitud justificada. En sus explicaciones, la exparticipante televisiva ha subrayado que la intervención ha cumplido sus expectativas personales, señalando que el cambio en su sonrisa le aporta bienestar y felicidad.