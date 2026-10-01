Jueves 1 de octubre de 2026: Antena 3 emite ‘La Mesa’ sobre la crisis de Ceuta a las 23:00, presentada por Cristina Pardo, mientras el resto de cadenas combinan informativos y entretenimiento en la franja de prime time.
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Esta guía recoge la programación por cadenas y destaca los bloques de interés para los ceutíes.
La 1
- 20:25 Aqui la tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:40 Teledeporte 2
- 21:45 La revuelta
- 23:00 La promesa
- 00:05 La promesa
- 01:15 Cine
En La 1 destaca el informativo Telediario 2 (20:55) como la opción principal para seguir la actualidad nacional antes del arranque de entretenimiento y la ficción nocturna.
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La 2
- 20:40 Trivial Pursuit
- 21:30 Cifras y letras
- 22:00 Cifras y letras
- 22:35 Cifras y letras
- 23:10 Tom Cruise
La oferta de La 2 es de entretenimiento y cultura: concursos por la noche y una película con Tom Cruise a las 23:10.
Antena 3
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:30 Deportes 2
- 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 El Hormiguero
- 23:00 Cristina Pardo centra ‘La Mesa’ en la crisis de Ceuta
- 01:40 Cuerpo de élite
Antena 3 combina su informativo de la tarde con entretenimiento; a las 23:00 ofrece el programa que incluye el foco específico en la crisis de Ceuta, presentado por Cristina Pardo.
Cuatro
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:45 Eldesmarque cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:10 Horizonte
- 23:00 Nicolas Cage protagoniza ‘El último objetivo’
Cuatro sitúa su informativo al comienzo de la franja y completa la noche con debate y cine a partir de las 23:00.
Telecinco
- 20:00 ¡allá tú!
- 21:05 Informativos telecinco
- 21:25 Informativos telecinco. el cierre
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:50 First dates
- 23:00 La isla de las tentaciones
Telecinco organiza su prime time alrededor de los informativos (21:05 y 21:25) y apuesta por entretenimiento nocturno para el cierre de la franja.
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta Deportes
- 21:30 El Intermedio
- 23:00 Cara al Show (Javier Calvo y Javier Ambrossi visitan a Marc Giró)
- 01:00 Cara al show con Marc Giró
laSexta mantiene su combinación habitual de información, deportes y late show; el programa de entretenimiento ‘Cara al Show’ completa la madrugada.
Varios canales programan sus informativos principales entre las 20:00 y las 21:30, lo que permite a la audiencia de Ceuta seguir la evolución de la actualidad desde el inicio del prime time. Para quienes buscan un enfoque local esta noche, la cita principal es Antena 3 a las 23:00 con ‘La Mesa’ en la crisis de Ceuta. Si se prefiere monitorizar la información desde el inicio, los Telediarios, Noticias e Informativos de cada cadena concentran los cortes informativos más relevantes.