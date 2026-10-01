Jueves 1 de octubre de 2026: Antena 3 emite ‘La Mesa’ sobre la crisis de Ceuta a las 23:00, presentada por Cristina Pardo, mientras el resto de cadenas combinan informativos y entretenimiento en la franja de prime time.

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Esta guía recoge la programación por cadenas y destaca los bloques de interés para los ceutíes.

La 1

20:25 Aqui la tierra

20:55 Telediario 2

21:40 Teledeporte 2

21:45 La revuelta

23:00 La promesa

00:05 La promesa

01:15 Cine

En La 1 destaca el informativo Telediario 2 (20:55) como la opción principal para seguir la actualidad nacional antes del arranque de entretenimiento y la ficción nocturna.

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La 2

20:40 Trivial Pursuit

21:30 Cifras y letras

22:00 Cifras y letras

22:35 Cifras y letras

23:10 Tom Cruise

La oferta de La 2 es de entretenimiento y cultura: concursos por la noche y una película con Tom Cruise a las 23:10.

Antena 3

20:00 Pasapalabra

21:00 Antena 3 Noticias 2

21:30 Deportes 2

21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

21:45 El Hormiguero

23:00 Cristina Pardo centra ‘La Mesa’ en la crisis de Ceuta

01:40 Cuerpo de élite

Antena 3 combina su informativo de la tarde con entretenimiento; a las 23:00 ofrece el programa que incluye el foco específico en la crisis de Ceuta, presentado por Cristina Pardo.

Cuatro

20:00 Noticias cuatro

20:45 Eldesmarque cuatro

21:00 El tiempo

21:10 Horizonte

23:00 Nicolas Cage protagoniza ‘El último objetivo’

Cuatro sitúa su informativo al comienzo de la franja y completa la noche con debate y cine a partir de las 23:00.

Telecinco

20:00 ¡allá tú!

21:05 Informativos telecinco

21:25 Informativos telecinco. el cierre

21:30 Eldesmarque telecinco

21:40 El tiempo

21:50 First dates

23:00 La isla de las tentaciones

Telecinco organiza su prime time alrededor de los informativos (21:05 y 21:25) y apuesta por entretenimiento nocturno para el cierre de la franja.

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

21:00 laSexta Clave

21:20 laSexta Meteo

21:25 laSexta Deportes

21:30 El Intermedio

23:00 Cara al Show (Javier Calvo y Javier Ambrossi visitan a Marc Giró)

(Javier Calvo y Javier Ambrossi visitan a Marc Giró) 01:00 Cara al show con Marc Giró

laSexta mantiene su combinación habitual de información, deportes y late show; el programa de entretenimiento ‘Cara al Show’ completa la madrugada.

Varios canales programan sus informativos principales entre las 20:00 y las 21:30, lo que permite a la audiencia de Ceuta seguir la evolución de la actualidad desde el inicio del prime time. Para quienes buscan un enfoque local esta noche, la cita principal es Antena 3 a las 23:00 con ‘La Mesa’ en la crisis de Ceuta. Si se prefiere monitorizar la información desde el inicio, los Telediarios, Noticias e Informativos de cada cadena concentran los cortes informativos más relevantes.

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