Si hoy tienes la tele como plan principal, estás de suerte: el miércoles 22 de julio de 2026 viene cargado de informativos, entretenimiento y un par de apuestas bien curiosas. Desde noticiarios y deportes hasta series y realities que siempre enganchan, aquí tienes la parrilla por cadenas con horarios reales y una selección de 3-4 imprescindibles por canal para que no pierdas tiempo decidiendo.

La 1

Arranque fuerte con actualidad y después, a disfrutar del ritmo de la cadena: hay espacio para informativos, deporte y un bloque de entretenimiento con Dog house.

20:25 Aqui la tierra

Aqui la tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:40 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:45 Viaje al centro de la tele (viaje al centro de la tele (expres))

Viaje al centro de la tele (viaje al centro de la tele (expres)) 22:20 Viaje al centro de la tele

Viaje al centro de la tele 22:55 Dog house

Dog house 01:10 Dog house

Imprescindibles:

El Telediario 2 (20:55) si quieres empezar el prime con información.

(20:55) si quieres empezar el prime con información. Teledeporte 2 (21:40) para los amantes del deporte.

(21:40) para los amantes del deporte. Viaje al centro de la tele (22:20): la opción “distinta” para engancharte a algo más original.

(22:20): la opción “distinta” para engancharte a algo más original. Dog house (22:55) si buscas entretenimiento ligero y sin complicarte.

La 2

La 2 tira por cultura, conversación y propuestas de contenido que suelen tener algo de “larga conversación” en lugar de puro entretenimiento. Esta noche empieza con cine y remata con música y documentales.

20:15 Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia

Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia 21:45 Cifras y letras

Cifras y letras 22:15 En portada

En portada 22:15 En portada

En portada 00:05 Video consejos

Video consejos 00:10 La dinastía Kim, una cuestión de familia

La dinastía Kim, una cuestión de familia 00:55 La dinastía Kim, una cuestión de familia

La dinastía Kim, una cuestión de familia 01:40 Conciertos de Radio-3

Imprescindibles:

Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia (20:15): un plan ideal si te gusta el cine.

(20:15): un plan ideal si te gusta el cine. Cifras y letras (21:45) para desconectar con inteligencia y juego.

(21:45) para desconectar con inteligencia y juego. En portada (22:15) si te apetece formato periodístico y temáticas más profundas.

(22:15) si te apetece formato periodístico y temáticas más profundas. La dinastía Kim, una cuestión de familia (00:10) para quien quiere irse a la cama con un tema potente.

Antena 3

Antena 3 va directa a lo que engancha: juegos, noticias, tiempo y el clásico gran gancho de prime con El Hormiguero. Luego, tarde-noche para seguir con suspense y aventura.

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 2

Deportes 2 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 El Hormiguero

El Hormiguero 23:00 En tierra lejana

En tierra lejana 00:38 En tierra lejana

Imprescindibles:

Pasapalabra (20:00): si te gusta competir desde el sofá.

(20:00): si te gusta competir desde el sofá. El Hormiguero (21:45) para el punto de entretenimiento del día.

(21:45) para el punto de entretenimiento del día. En tierra lejana (23:00): la opción para quedarte hasta el final con otra historia.

(23:00): la opción para quedarte hasta el final con otra historia. El bloque de arranque informativo y de deporte con Antena 3 Noticias 2 (21:00) y Deportes 2 (21:30).

Cuatro

Cuatro se mueve entre noticias, actualidad y formatos que suelen funcionar muy bien para desconectar: debates ligeros, citas y reportajes. Cierra con un título que promete pulso.

20:00 Noticias Cuatro

Noticias Cuatro 20:45 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:15 First Dates

First Dates 21:40 Horizonte

Horizonte 23:00 Código 10

Imprescindibles:

Noticias Cuatro (20:00) si quieres ir al grano.

(20:00) si quieres ir al grano. First Dates (21:15): cita perfecta para una noche social desde el sofá.

(21:15): cita perfecta para una noche social desde el sofá. Horizonte (21:40) si buscas algo con más contenido y contexto.

(21:40) si buscas algo con más contenido y contexto. Código 10 (23:00) para cerrar el prime con intensidad.

Telecinco

Telecinco combina actualidad, humor y citas con un duelo temático al final que puede dejarte con ganas de comentar. Buena propuesta si te gusta el prime “de principio a fin”.

20:00 ¡Allá tú!

¡Allá tú! 21:00 Informativos Telecinco 21:00

Informativos Telecinco 21:00 21:30 El desmarque Telecinco

El desmarque Telecinco 21:35 El tiempo

El tiempo 21:45 First Dates

First Dates 23:00 Cinco parejas de padres e hijos se enfrentarán a sus peores demonios

Cinco parejas de padres e hijos se enfrentarán a sus peores demonios 01:40 El rey del mando

Imprescindibles:

First Dates (21:45) para repetir plan con extra de entretenimiento.

(21:45) para repetir plan con extra de entretenimiento. Informativos Telecinco 21:00 (21:00) si quieres noticias de cierre.

(21:00) si quieres noticias de cierre. Cinco parejas de padres e hijos se enfrentarán a sus peores demonios (23:00): apuesta emocional con gancho.

(23:00): apuesta emocional con gancho. El rey del mando (01:40) para alargar la noche si aún tienes energía.

laSexta

laSexta mezcla información y debate con humor y miniserie para quienes quieren algo más narrativo después del entretenimiento del prime. Cierre con Saint-Barth.

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Clave

laSexta Clave 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:30 El Intermedio Summer Time

El Intermedio Summer Time 23:00 Florent Peyre protagoniza ‘Saint-Barth’, nueva miniserie de laSexta

Florent Peyre protagoniza ‘Saint-Barth’, nueva miniserie de laSexta 00:03 Saint barth

Saint barth 01:07 Saint barth

Imprescindibles:

laSexta Clave (21:00) si te gusta el análisis y la información con ritmo.

(21:00) si te gusta el análisis y la información con ritmo. El Intermedio Summer Time (21:30) para desconectar con humor.

(21:30) para desconectar con humor. Saint-Barth (23:00) y sus siguientes pases (00:03 y 01:07): buena opción para quedarse con una miniserie.

(23:00) y sus siguientes pases (00:03 y 01:07): buena opción para quedarse con una miniserie. laSexta Deportes (21:25) si el deporte te marca la noche.

¿Con cuál te quedas?

Si quieres algo tranquilo y televisivo clásico, Pasapalabra o La dinastía Kim. Si prefieres entretenimiento directo, El Hormiguero o First Dates. Y si buscas cerrar con historia y tensión, no te pierdas Saint-Barth. Esta noche, la tele tiene plan para casi todos: solo elige el mood y dale play.