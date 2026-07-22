Si hoy tienes la tele como plan principal, estás de suerte: el miércoles 22 de julio de 2026 viene cargado de informativos, entretenimiento y un par de apuestas bien curiosas. Desde noticiarios y deportes hasta series y realities que siempre enganchan, aquí tienes la parrilla por cadenas con horarios reales y una selección de 3-4 imprescindibles por canal para que no pierdas tiempo decidiendo.
La 1
Arranque fuerte con actualidad y después, a disfrutar del ritmo de la cadena: hay espacio para informativos, deporte y un bloque de entretenimiento con Dog house.
- 20:25 Aqui la tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:40 Teledeporte 2
- 21:45 Viaje al centro de la tele (viaje al centro de la tele (expres))
- 22:20 Viaje al centro de la tele
- 22:55 Dog house
- 01:10 Dog house
Imprescindibles:
- El Telediario 2 (20:55) si quieres empezar el prime con información.
- Teledeporte 2 (21:40) para los amantes del deporte.
- Viaje al centro de la tele (22:20): la opción “distinta” para engancharte a algo más original.
- Dog house (22:55) si buscas entretenimiento ligero y sin complicarte.
La 2
La 2 tira por cultura, conversación y propuestas de contenido que suelen tener algo de “larga conversación” en lugar de puro entretenimiento. Esta noche empieza con cine y remata con música y documentales.
- 20:15 Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia
- 21:45 Cifras y letras
- 22:15 En portada
- 22:15 En portada
- 00:05 Video consejos
- 00:10 La dinastía Kim, una cuestión de familia
- 00:55 La dinastía Kim, una cuestión de familia
- 01:40 Conciertos de Radio-3
Imprescindibles:
- Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia (20:15): un plan ideal si te gusta el cine.
- Cifras y letras (21:45) para desconectar con inteligencia y juego.
- En portada (22:15) si te apetece formato periodístico y temáticas más profundas.
- La dinastía Kim, una cuestión de familia (00:10) para quien quiere irse a la cama con un tema potente.
Antena 3
Antena 3 va directa a lo que engancha: juegos, noticias, tiempo y el clásico gran gancho de prime con El Hormiguero. Luego, tarde-noche para seguir con suspense y aventura.
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:30 Deportes 2
- 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 El Hormiguero
- 23:00 En tierra lejana
- 00:38 En tierra lejana
Imprescindibles:
- Pasapalabra (20:00): si te gusta competir desde el sofá.
- El Hormiguero (21:45) para el punto de entretenimiento del día.
- En tierra lejana (23:00): la opción para quedarte hasta el final con otra historia.
- El bloque de arranque informativo y de deporte con Antena 3 Noticias 2 (21:00) y Deportes 2 (21:30).
Cuatro
Cuatro se mueve entre noticias, actualidad y formatos que suelen funcionar muy bien para desconectar: debates ligeros, citas y reportajes. Cierra con un título que promete pulso.
- 20:00 Noticias Cuatro
- 20:45 El desmarque Cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:15 First Dates
- 21:40 Horizonte
- 23:00 Código 10
Imprescindibles:
- Noticias Cuatro (20:00) si quieres ir al grano.
- First Dates (21:15): cita perfecta para una noche social desde el sofá.
- Horizonte (21:40) si buscas algo con más contenido y contexto.
- Código 10 (23:00) para cerrar el prime con intensidad.
Telecinco
Telecinco combina actualidad, humor y citas con un duelo temático al final que puede dejarte con ganas de comentar. Buena propuesta si te gusta el prime “de principio a fin”.
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:00 Informativos Telecinco 21:00
- 21:30 El desmarque Telecinco
- 21:35 El tiempo
- 21:45 First Dates
- 23:00 Cinco parejas de padres e hijos se enfrentarán a sus peores demonios
- 01:40 El rey del mando
Imprescindibles:
- First Dates (21:45) para repetir plan con extra de entretenimiento.
- Informativos Telecinco 21:00 (21:00) si quieres noticias de cierre.
- Cinco parejas de padres e hijos se enfrentarán a sus peores demonios (23:00): apuesta emocional con gancho.
- El rey del mando (01:40) para alargar la noche si aún tienes energía.
laSexta
laSexta mezcla información y debate con humor y miniserie para quienes quieren algo más narrativo después del entretenimiento del prime. Cierre con Saint-Barth.
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta Deportes
- 21:30 El Intermedio Summer Time
- 23:00 Florent Peyre protagoniza ‘Saint-Barth’, nueva miniserie de laSexta
- 00:03 Saint barth
- 01:07 Saint barth
Imprescindibles:
- laSexta Clave (21:00) si te gusta el análisis y la información con ritmo.
- El Intermedio Summer Time (21:30) para desconectar con humor.
- Saint-Barth (23:00) y sus siguientes pases (00:03 y 01:07): buena opción para quedarse con una miniserie.
- laSexta Deportes (21:25) si el deporte te marca la noche.
¿Con cuál te quedas?
Si quieres algo tranquilo y televisivo clásico, Pasapalabra o La dinastía Kim. Si prefieres entretenimiento directo, El Hormiguero o First Dates. Y si buscas cerrar con historia y tensión, no te pierdas Saint-Barth. Esta noche, la tele tiene plan para casi todos: solo elige el mood y dale play.