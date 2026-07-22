El club blanco tendría ya la aprobación del centrocampista internacional y una sintonía cercana en lo contractual, a la espera de iniciar conversaciones con el Manchester City.

El Real Madrid podría estar contemplando dar uno de los grandes golpes del mercado de fichajes. Según la información adelantada por el periodista especializado Matteo Moretto, el presidente del club blanco, Florentino Pérez, se muestra en estos momentos mucho más abierto a abordar la incorporación de Rodri Hernández, galardonado como Balón de Oro del Mundial.

De acuerdo con estas informaciones, los avances en el entorno del futbolista habrían sido significativos durante las últimas fechas:

Ok del futbolista: El conjunto madridista ya contaría con el visto bueno explícito de Rodri para vestir la camiseta blanca.

El conjunto madridista ya contaría con el visto bueno explícito de Rodri para vestir la camiseta blanca. Acuerdo contractual cercano: A nivel de condiciones personales y contrato entre el club y los representantes del jugador, los términos se encontrarían bastante próximos a concretarse.

A nivel de condiciones personales y contrato entre el club y los representantes del jugador, los términos se encontrarían bastante próximos a concretarse. Negociación pendiente: Pese al entendimiento con el mediocentro, todavía no existe ningún tipo de conversación ni negociación abierta entre el Real Madrid y el Manchester City, entidad con la que el internacional español mantiene contrato en vigor.

La posible llegada de Rodri supondría un refuerzo de máxima jerarquía para la medular madridista, aportando equilibrio, jerarquía y experiencia en la élite europea, aunque la viabilidad final de la operación dependerá de la postura del conjunto sky blue.