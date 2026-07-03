Las autoridades marroquíes arrestaron a un ciudadano francés de 22 años que pretendía introducir la droga en Ceuta a bordo de un turismo.

Un control conjunto de los servicios de Aduanas y de Seguridad de Marruecos logró frustrar en la noche de este pasado miércoles un envío de sustancias estupefacientes con destino a la ciudad autónoma. Los agentes detuvieron a un ciudadano de nacionalidad francesa y 22 años de edad cuando intentaba cruzar el paso fronterizo de Bab Sebta portando una importante cantidad de droga.

La intervención, de la que ha informado el diario marroquí Assabah, se produjo en la zona de salidas del puesto de control fronterizo, justo cuando el conductor se disponía a abandonar territorio marroquí en dirección a Ceuta.

Oculto en el tanque de gasolina

Las sospechas de los agentes llevaron a someter el vehículo sospechoso, un Peugeot 308 con matrícula francesa, a una inspección minuciosa y exhaustiva. El registro del turismo dio resultados inmediatos al descubrir el elaborado escondite utilizado por el presunto contrabandista:

Sustancia incautada: Hachís.

Hachís. Peso total: 23 kilogramos.

23 kilogramos. Método de ocultación: La droga se encontraba escondida «cuidadosamente» en el interior del depósito de combustible del coche para intentar burlar los controles aduaneros.

Investigación abierta para desmantelar la red

Tras el hallazgo del estupefaciente y la inmediata inmovilización del vehículo, el fiscal competente ordenó el arresto del joven conductor.

El detenido ya ha sido puesto a disposición de la unidad antidroga del servicio provincial de la policía judicial de Marruecos. Las autoridades del país vecino mantienen abierta una investigación con el objetivo de esclarecer todas las circunstancias del caso, determinar la ruta prevista para la droga, localizar posibles ramificaciones internacionales e identificar a otros implicados en la operación de narcotráfico.