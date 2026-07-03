La XV edición de la travesía bate récords de participación con 300 nadadores de siete países y agota sus plazas en cuestión de minutos.

Ceuta volverá a vestirse de gala este sábado 4 de julio para albergar la XV edición de la Travesía Vuelta al Hacho. La competición, consolidada como una de las grandes joyas del calendario deportivo español, afronta su año más internacional batiendo récords de participación y colgando el cartel de «no hay billetes» en apenas unos minutos.

Avalada por la Federación Española de Natación como la mejor prueba de la Copa de España de Aguas Abiertas durante los dos últimos años, la cita reunirá a 300 deportistas de élite y aficionados, convirtiendo a la ciudad autónoma en el foco de atención de la natación continental y transatlántica.

Un impacto turístico y económico sin precedentes

El crecimiento de la prueba no solo es deportivo, sino también un motor económico para la ciudad. La expectación generada ha desbordado las previsiones hoteleras de Ceuta debido a la gran afluencia de visitantes:

Participantes totales: 300 nadadores.

300 nadadores. Procedencia: 260 deportistas llegarán de fuera de Ceuta, mientras que 40 serán locales.

260 deportistas llegarán de fuera de Ceuta, mientras que 40 serán locales. Visitantes estimados: Se calcula la llegada de unos 200 acompañantes, lo que ha complicado la búsqueda de alojamiento en toda la ciudad.

Se calcula la llegada de unos 200 acompañantes, lo que ha complicado la búsqueda de alojamiento en toda la ciudad. Carácter internacional: Nadadores de hasta siete nacionalidades distintas —incluyendo Guatemala, Estonia, Italia, Alemania, Francia y Bélgica— se darán cita en aguas ceutíes, atraídos por la proyección en redes sociales y turística del evento.

El director general de Deportes, Sergio Aguilera, ha destacado el esfuerzo del Gobierno de la Ciudad y del Instituto Ceutí de Deportes para reforzar el apoyo económico a una prueba que «exige cada vez mayores recursos materiales y humanos».

Seguridad por tierra, mar y aire

Dada la complejidad logística de rodear el Monte Hacho a mar abierto, la organización —liderada por la Asociación de Natación en Aguas Abiertas de Ceuta y su presidente, José Ismael Rodríguez— ha diseñado un despliegue de seguridad sin precedentes:

El dispositivo de seguridad en cifras: Más de 25 embarcaciones a motor.

a motor. 36 kayaks de apoyo.

de apoyo. Despliegue terrestre y marítimo de la Comandancia General de Ceuta, Guardia Civil, Cruz Roja y Salvamento Marítimo.

Apoyo aéreo mediante el helicóptero de la Guardia Civil para vigilar todo el perímetro.

El clima: el único factor impredecible

La principal preocupación de la organización de cara al sábado se centra en la meteorología. La previsión de viento de levante y el riesgo de niebla mantienen en alerta a los coordinadores. La falta de visibilidad es el mayor peligro en mar abierto, por lo que se mantiene una comunicación constante con la Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima. No se descarta retrasar la salida si las condiciones lo exigen.

Máximo nivel competitivo

En el plano puramente deportivo, se espera una batalla encarnizada por el podio. La edición de este año cuenta con nadadores de primera línea nacional e incluso componentes del entorno de la selección española de aguas abiertas, lo que augura un desenlace muy igualado tanto en la categoría masculina como en la femenina.

La salida oficial de la travesía se efectuará este sábado a las 09:00 horas. Tras el esfuerzo en el mar, la jornada concluirá con la tradicional entrega de medallas y una fiesta de clausura abierta al público para celebrar el éxito de la cita más emblemática del deporte ceutí.