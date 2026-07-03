El Gobierno central impulsa un ambicioso programa de Servicios Digitales Inteligentes enfocado en el telecuidado, el diagnóstico precoz de patologías complejas y la monitorización remota de pacientes crónicos.

CEUTA. La sanidad pública de Ceuta dará un nuevo paso estructural en su proceso de modernización tecnológica. Gracias a un acuerdo estratégico firmado entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el Ministerio de Sanidad, la entidad pública Red.es y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), se desplegará de forma inmediata el programa de Servicios Digitales Inteligentes en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Esta iniciativa de vanguardia permitirá que el área sanitaria de Ceuta disponga de una partida presupuestaria específica de 305.635,43 euros, complementada por una asignación de 228.100,08 euros para la ciudad autónoma de Melilla. La inversión conjunta supera los 533.000 euros y se dirigirá de forma íntegra a robustecer los ecosistemas digitales de asistencia clínica y optimizar los recursos operativos en ambas regiones bajo la tutela de Ingesa.

Herramientas avanzadas para el diagnóstico y el apoyo médico

El convenio marco se encuentra integrado en el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), cofinanciado a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el periodo 2021-2027 y por el propio Ministerio de Sanidad. A escala estatal, el plan dispone de una dotación global de 223 millones de euros dedicados en exclusividad a impulsar la transformación digital de la sanidad pública española.

El núcleo operativo de estas actuaciones radica en la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) diseñadas de forma específica para auxiliar el quehacer diario de los profesionales de la salud. Según destacó el director general de Red.es, Jesús Herrero Poza, estos sistemas avanzados agilizarán los procesos de diagnóstico, optimizarán los tratamientos farmacológicos, facilitarán la prevención y estructurarán un seguimiento pormenorizado y predictivo de pacientes que sufren de patologías complejas.

Monitorización continua y telecuidados

Un pilar fundamental dentro del proyecto será el diseño y desarrollo de plataformas de monitorización remota. Este avance facultará un control clínico continuo a distancia de pacientes con enfermedades crónicas, estabilizando sus métricas biológicas cotidianas sin la necesidad de forzar traslados hospitalarios reiterados.

Complementariamente, los programas de telecuidados integrarán redes de interoperabilidad de imagen médica digital. El objetivo de esta infraestructura es facilitar el intercambio inmediato de expedientes radiológicos e informes clínicos entre facultativos de los distintos servicios asistenciales del país, eliminando barreras geográficas.

La IA al servicio de las enfermedades raras: Red UNICAS

Otra de las grandes líneas estratégicas del proyecto será la evolución de la red UNICAS, orientada específicamente al diagnóstico rápido de enfermedades raras. La incorporación de soluciones basadas en aprendizaje automático e inteligencia artificial mejorará sustancialmente el análisis masivo de datos clínicos complejos, respaldando la toma de decisiones críticas por parte de los facultativos y propiciando la detección precoz de estas dolencias.

Asimismo, los fondos permitirán el despliegue continuo del Plan de Atención Digital Personalizada, diseñado para ofrecer tratamientos e interacciones adaptadas minuciosamente a los requerimientos particulares de cada ciudadano mediante entornos móviles y web.

Un horizonte a cuatro años con vocación de equidad nacional

El acuerdo tendrá un periodo de desarrollo y ejecución de cuatro años. Una vez concluido este plazo, las soluciones tecnológicas y los distintos casos de uso de inteligencia artificial validados en las ciudades autónomas no se limitarán a la región: quedarán a disposición del conjunto de administraciones sanitarias de España a través de un catálogo unificado gestionado por el Ministerio de Sanidad. Con ello se busca que las herramientas puedan ser implantadas de forma progresiva por los distintos servicios autonómicos de salud, fomentando la equidad y la cohesión en el acceso a la innovación.

Alivio de la carga burocrática para el personal sanitario

La directora del Ingesa, Isabel Muñoz Machín, defendió que la modernización de los sistemas de información representa un hito fundamental que dota a los profesionales de herramientas de última generación. En sintonía, Juan Fernando Muñoz Montalvo, secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del SNS, remarcó que acelerar los casos de uso aprobados por la Comisión de Salud Digital incidirá directamente en la calidad de vida de los enfermos crónicos.

El proyecto cuenta con un beneficio transversal añadido: la desburocratización de la asistencia sanitaria. Al automatizar tareas administrativas mediante sistemas inteligentes, se conseguirá liberar tiempo de valor de los profesionales médicos, permitiendo que dediquen un mayor porcentaje de su jornada laboral al cuidado humano y directo de los pacientes de Ceuta y Melilla.