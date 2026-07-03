Los equipos de la empresa pública desplegarán este viernes y sábado un plan de baldeo y cepillado con detergente dentro del refuerzo estival.

La empresa pública Servilimpce continúa ejecutando su campaña de refuerzo estival para la limpieza viaria de la ciudad. A través de un comunicado emitido este viernes, la entidad ha anunciado la puesta en marcha de una actuación intensiva e integral en la barriada del Polígono Virgen de África durante todo el fin de semana.

Las brigadas de limpieza centrarán sus esfuerzos este viernes 3 y sábado 4 de julio en devolver el buen estado a las calles y espacios comunes de esta céntrica zona, respondiendo al incremento de las necesidades que habitualmente se registran durante los meses de verano.

Detalles del despliegue en la barriada

Para garantizar la máxima eficacia de la intervención, Servilimpce ha diseñado un plan de trabajo organizado en turnos dobles:

Horarios: Los operarios trabajarán de manera ininterrumpida en turnos de mañana y tarde durante ambas jornadas.

Los operarios trabajarán de manera ininterrumpida en durante ambas jornadas. Labores específicas: Se ejecutarán de forma exhaustiva trabajos de baldeo (limpieza con agua a presión) y cepillado con detergente especializado por todo el pavimento y los viales de la barriada.

Se ejecutarán de forma exhaustiva trabajos de (limpieza con agua a presión) y especializado por todo el pavimento y los viales de la barriada. Objetivo institucional: Según han detallado desde la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, la finalidad de este plan es elevar la calidad del servicio público y ofrecer una respuesta ágil y eficaz ante el desgaste que sufren las calles por las altas temperaturas del periodo estival.

Con esta nueva intervención en el Polígono Virgen de África, la Ciudad Autónoma prosigue con su calendario de actuaciones en las distintas barriadas ceutíes, priorizando la salubridad y la mejora del entorno urbano para el bienestar de los vecinos.