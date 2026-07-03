Este viernes 3 de julio, el tiempo en Ceuta viene marcado por una jornada estable según los datos de la AEMET. El cielo se presenta poco nuboso, con temperaturas que se moverán entre los 22°C de mínima y los 27°C de máxima, manteniéndose además una sensación térmica muy similar: entre 23°C y 27°C.
En cuanto al ambiente, la brisa llega con viento del Este (E) de 20 km/h, lo que ayuda a aliviar algo la sensación de calor, aunque el calor sigue presente. La probabilidad de precipitación es 0%, así que no se esperan lluvias, y la humedad se mantendrá en un rango alto, con valores entre 80% y 100%. Además, el índice UV máximo alcanza 10, nivel elevado que conviene tener en cuenta durante las horas de mayor radiación.
Previsión para los próximos días
De cara a sábado 4 de julio, la tendencia continúa en la línea de estabilidad: se espera también poco nuboso, con una máxima de 26°C y una mínima de 21°C. El viento seguirá soplando desde el Este (E) a 20 km/h, manteniendo un ambiente veraniego pero con un cierto “tira y afloja” térmico por las mínimas ligeramente más bajas.
El domingo 5 de julio se nota un cambio en el tipo de nubosidad: aparecen nubes altas en lugar del cielo más despejado del día anterior. Aun así, la temperatura apenas varía, con máxima de 25°C y mínima de 21°C, y el viento vuelve a figurar del Este (E) a 20 km/h. Para el lunes 6 de julio, la AEMET marca máxima de 26°C y mínima de 21°C; en el apartado de viento no se especifica la velocidad en los datos facilitados, por lo que conviene consultar la actualización si necesitas afinar la previsión.
Resumen del día en Ceuta
- Temperatura máxima: 27°C
- Temperatura mínima: 22°C
- Estado del cielo: Poco nuboso
- Viento: E (20 km/h)
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Humedad: 80% a 100%
- Índice UV máximo: 10
Recomendaciones
Con UV máximo de 10, es recomendable protegerse del sol (sombrilla, gafas y crema) especialmente en las horas centrales. Aunque el viento del Este de 20 km/h puede suavizar la sensación, sigue haciendo calor: hidrátate con frecuencia y evita esfuerzos prolongados si notas el ambiente más cargado. Como la precipitación es 0%, no es necesario paraguas, pero sí conviene estar atento a la nubosidad durante el fin de semana cuando aumentan las nubes altas.