Este viernes 3 de julio, el tiempo en Ceuta viene marcado por una jornada estable según los datos de la AEMET. El cielo se presenta poco nuboso, con temperaturas que se moverán entre los 22°C de mínima y los 27°C de máxima, manteniéndose además una sensación térmica muy similar: entre 23°C y 27°C.

En cuanto al ambiente, la brisa llega con viento del Este (E) de 20 km/h, lo que ayuda a aliviar algo la sensación de calor, aunque el calor sigue presente. La probabilidad de precipitación es 0%, así que no se esperan lluvias, y la humedad se mantendrá en un rango alto, con valores entre 80% y 100%. Además, el índice UV máximo alcanza 10, nivel elevado que conviene tener en cuenta durante las horas de mayor radiación.

Previsión para los próximos días

De cara a sábado 4 de julio, la tendencia continúa en la línea de estabilidad: se espera también poco nuboso, con una máxima de 26°C y una mínima de 21°C. El viento seguirá soplando desde el Este (E) a 20 km/h, manteniendo un ambiente veraniego pero con un cierto “tira y afloja” térmico por las mínimas ligeramente más bajas.

El domingo 5 de julio se nota un cambio en el tipo de nubosidad: aparecen nubes altas en lugar del cielo más despejado del día anterior. Aun así, la temperatura apenas varía, con máxima de 25°C y mínima de 21°C, y el viento vuelve a figurar del Este (E) a 20 km/h. Para el lunes 6 de julio, la AEMET marca máxima de 26°C y mínima de 21°C; en el apartado de viento no se especifica la velocidad en los datos facilitados, por lo que conviene consultar la actualización si necesitas afinar la previsión.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 27°C

27°C Temperatura mínima: 22°C

22°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: E (20 km/h)

E (20 km/h) Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: 80% a 100%

80% a 100% Índice UV máximo: 10

Recomendaciones

Con UV máximo de 10, es recomendable protegerse del sol (sombrilla, gafas y crema) especialmente en las horas centrales. Aunque el viento del Este de 20 km/h puede suavizar la sensación, sigue haciendo calor: hidrátate con frecuencia y evita esfuerzos prolongados si notas el ambiente más cargado. Como la precipitación es 0%, no es necesario paraguas, pero sí conviene estar atento a la nubosidad durante el fin de semana cuando aumentan las nubes altas.