El servicio de farmacias de guardia en Ceuta se organiza para garantizar la atención farmacéutica cuando el resto de establecimientos no está en horario habitual. Según la información publicada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, el día de hoy, viernes 3 de julio de 2026, debes revisar la disponibilidad por zonas y turnos antes de desplazarte.
Para facilitarte la consulta, te detallamos lo que figura para cada área. Ten en cuenta que, si no aparece ninguna farmacia registrada en un turno o zona, significa que no hay farmacias de guardia consignadas para esa categoría en la fecha indicada.
Zona Centro
No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy, viernes 3 de julio de 2026, según los datos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta.
Campo Exterior
No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy, viernes 3 de julio de 2026, según la información del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta.
Turno noche
No hay farmacia de guardia registrada para el turno noche / 24 horas en Ceuta en la fecha de hoy, viernes 3 de julio de 2026, de acuerdo con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta.
Recomendación práctica: si necesitas acudir a una farmacia por un medicamento, prepara la receta médica y cualquier documento necesario para agilizar la atención, especialmente en horarios nocturnos o de menor disponibilidad. Así podrás resolver más rápido cuando te indiquen la opción más adecuada.