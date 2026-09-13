La Policía Local de Ceuta ha detenido a un individuo acusado de quemar un vehículo en la zona de El Tarajal. La intervención policial fue posible gracias a un aviso recibido por parte de un ciudadano que afirmó haber presenciado los hechos.

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Los agentes llegaron rápidamente al lugar de los hechos y pudieron identificar al sospechoso, quien fue arrestado en el acto. La acción ejemplifica la colaboración ciudadana como un elemento clave en la seguridad de la localidad.

Las autoridades han indicado que este incendio, que tuvo lugar en un vehículo atribuido a la empresa Servilimpce, está siendo investigado por la Policía Nacional. Los primeros indicios sugieren que podría tratarse de un accidente, aunque no se descartan otras hipótesis.

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El suceso ha generado inquietud en la comunidad local, que espera que se esclarezcan las circunstancias del incendio. Los servicios de emergencias se desplazaron al lugar, aunque no se reportaron heridos.

Este hecho reafirma la importancia de la vigilancia ciudadana en la detección de eventos delictivos y contribuye a la sensación de seguridad en Ceuta.

Las autoridades continuarán investigando para determinar la causa del incendio y tomar las medidas adecuadas en caso de que se confirme que fue intencionado.