La Policía Nacional ha detenido durante la pasada noche en Ceuta a ocho personas por su presunta implicación en delitos de lesiones, robo con violencia e intimidación y amenazas contra cuatro menores migrantes.

Lee tambien: Detenidos en Sevilla unos padres por dejar a su bebé solo en un coche a 40 grados mientras hacían la compra

Los arrestos, que se produjeron en dos intervenciones diferentes, tuvieron lugar en la explanada del Chorrillo y las naves del Tarajal. La rápida respuesta de las fuerzas del orden ha sido clave para gestionar la situación de violencia que se desató en la ciudad.

Las autoridades están prestando especial atención a la seguridad en las zonas donde se han desarrollado estos incidentes, dado que se ha reportado el uso de machetes y gas pimienta durante las agresiones.

Lee tambien: Hospitalizado un hombre tras una violenta reyerta con catanas en el Sarchal

Este tipo de actos delictivos generan una gran preocupación y resaltan la necesidad de aumentar las medidas de seguridad, especialmente en áreas donde se concentra población migrante.

La intervención de la Policía Nacional es parte de un esfuerzo continuo por combatir la violencia y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos en Ceuta.

Las investigaciones continúan para esclarecer completamente los hechos y determinar si hay más personas involucradas en estos delitos.