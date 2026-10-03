La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de un inmigrante de aproximadamente 30 años en el asentamiento del Guano de Ceuta. Este arresto se produjo en la madrugada del pasado sábado, durante una intervención en la que el detenido se enfrentó a los agentes utilizando piedras de grandes dimensiones.

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Durante el incidente, uno de los policías sufrió heridas leves mientras intentaban arrestar al hombre. Esta actuación se realizó por efectivos de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, quienes han intensificado su presencia en un asentamiento que parece aumentar en densidad poblacional.

Según declaraciones de otros inmigrantes presentes en la zona, el hombre detenido habría sido el presunto autor de varios robos en el área circundante. Asimismo, se había mencionado su implicación en una reyerta previa en la que se habrían utilizado cuchillos.

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El arresto, marcado por un contexto de tensión, se complicó cuando el hombre reaccionó violentamente hacia los agentes, lanzando materiales y piedras que dificultaron la intervención. Estos incidentes han elevado las tensiones en el asentamiento del Guano.

Finalmente, los agentes lograron arrestar al individuo, quien fue acusado de los delitos que motivaron la intervención policial, así como de atentado contra los agentes durante el enfrentamiento.

La situación en el Guano sigue siendo delicada, y la presencia del detenido había sido fuente de inquietud entre los habitantes del asentamiento, quienes también señalaron su vinculación con robos y otros episodios violentos en la zona.