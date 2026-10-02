La investigación sobre el secuestro y brutal agresión de tres jóvenes argelinos en Inca, Mallorca, ha avanzado con la detención de un joven marroquí, señalado como uno de los principales sospechosos. La Policía Judicial de la Guardia Civil continúa con las pesquisas para esclarecer los hechos y determinar quiénes participaron en el violento episodio.

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Los hechos ocurrieron hace aproximadamente 10-15 días, cuando los tres jóvenes, de 18 años y de nacionalidad argelina, se encontraban cerca de la Plaça des Bestiar de Inca. Según su denuncia, fueron sorprendidos por varios individuos con el rostro cubierto, quienes descendieron de dos vehículos y comenzaron a golpearlos violentamente.

Las víctimas aseguran que fueron reducidas y obligadas a introducirse en los maleteros de los coches, siendo trasladadas fuera del núcleo urbano. Los vehículos llegaron a una zona boscosa próxima a Inca, donde los agresores continuaron con la paliza. Uno de los jóvenes declaró haber sido agredido con un arma blanca, hecho que forma parte de las diligencias en curso.

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Tras varias horas, los jóvenes lograron pedir ayuda y fueron atendidos por los servicios sanitarios debido a las lesiones sufridas, siendo trasladados para recibir asistencia médica. La investigación quedó en manos de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que trabaja en reconstruir los movimientos de aquella noche e identificar a los responsables del ataque.

La colaboración de la Policía Local de Inca ha sido crucial, proporcionando imágenes de cámaras de seguridad municipales que permitieron identificar dos vehículos y sus matrículas. Los agentes buscan ahora determinar quién conducía los coches y qué participación tuvo cada ocupante en el secuestro y agresión.

La detención del ciudadano marroquí representa un avance en la investigación, que sigue abierta. Los investigadores deben determinar el papel del arrestado y localizar al resto de personas implicadas. La Guardia Civil continúa trabajando para esclarecer el secuestro y agresión, reconstruir el recorrido de los vehículos y entender las circunstancias del ataque.