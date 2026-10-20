MADRID — La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional ha detenido a un profesor de matemáticas de 37 años, identificado como Mario, acusado de agredir sexualmente a una decena de menores de entre 12 y 16 años en un colegio religioso del centro de Madrid.

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Según la investigación policial, el docente aprovechaba su posición y utilizaba plataformas digitales y portales de juegos online para captar a sus víctimas, a las que presuntamente sometía a abusos y agresiones con penetración, llegando además a grabar los ataques. Las primeras alertas sobre su comportamiento surgieron a través de comentarios de alumnos a otros docentes del centro educativo, lo que precipitó las pesquisas tras constatar que el profesor ya había sido apartado de la institución escolar en 2024 a raíz de una detención previa por agresión sexual a otro menor.

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Tras su arresto el pasado 13 de octubre, el juez ha decretado su ingreso en prisión provisional mientras continúan las diligencias policiales. El docente se enfrenta a múltiples cargos graves, que incluyen delitos continuados de agresión sexual a menores de 16 años, prostitución infantil, pornografía y delitos de captación de menores (grooming), sin descartar que el número de víctimas identificadas pueda aumentar a medida que avance el procedimiento judicial.

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