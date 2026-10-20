CEUTA — La Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta ha dejado visto para sentencia un juicio contra un vecino de la barriada de El Príncipe, acusado de un delito de quebrantamiento por la presunta manipulación o inutilización del dispositivo telemático de control impuesto por Instituciones Penitenciarias.

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El procesado se encuentra actualmente en prisión provisional tras ser detenido en noviembre de 2024 en el marco de una operación de la Guardia Civil vinculada al autoadoctrinamiento terrorista. Sin embargo, el procedimiento judicial actual se centra en dilucidar si, además, incumplió de forma voluntaria las medidas de localización asociadas a su anterior situación de libertad vigilada.

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Durante la vista oral, la Fiscalía ha mantenido su petición de condena —consistente en diez meses de multa con cuota diaria de 20 euros— al considerar probado que el dispositivo dejó de emitir señal durante varios días, tanto en un incidente registrado en febrero de 2024 como en el momento de su detención a finales de ese mismo año.

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Por su parte, el acusado ha rechazado las acusaciones alegando que los fallos respondieron a despistes puntuales con la recarga de la batería y al hecho de encontrarse inmovilizado y esposado durante la intervención policial. La defensa ha solicitado la absolución al insistir en la ausencia de dolo o intención de quebrantar las medidas cautelares impuestas.