Tetra Pak presenta en esta edición de Alimentaria FoodTech, que se celebra en Barcelona entre el 6 y el 8 de octubre, sus últimas soluciones para ayudar a la industria alimentaria a reducir desperdicios, optimizar recursos y mejorar la productividad.

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‹ › Foto 1 de 5 Tetra Pak presenta soluciones para eficiencia industrial en Alimentaria FoodTech 2026

La compañía combina equipos de proceso, componentes, automatización y asesoramiento técnico con aplicaciones para algunas de las categorías que están impulsando nuevas oportunidades de mercado.

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La propuesta de Tetra Pak aborda la eficiencia desde distintos niveles: desde un componente concreto hasta el funcionamiento conjunto de una línea, con un enfoque en el control de los costes, el aprovechamiento de las materias primas y un uso más eficiente de los recursos.

Entre las cinco principales novedades que se mostrarán destacan: Tetra Pak® Factory OS™, soluciones de energía y agua bajo el nombre de Factory Sustainable Solutions, equipos de proceso como High Shear Mixer y separadoras, asesoramiento para la selección de componentes de proceso, y aplicaciones para categorías en crecimiento.

Tetra Pak busca contribuir al rendimiento de las operaciones industriales y ayudar a los fabricantes a mejorar sus márgenes operativos, todo ello con la finalidad de adaptarse a las crecientes demandas del mercado.