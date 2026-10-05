Decenas de altos cargos e independientes colocados en la administración y empresas públicas inician contactos discretos ante el riesgo de perder sus puestos tras los comicios
MADRID. — Las alarmas se han encendido entre los cuadros de confianza del Ejecutivo. Ante la perspectiva de una eventual derrota del Partido Popular o un cambio de ciclo político tras las próximas elecciones, decenas de altos cargos y personal directivo designados en empresas públicas, organismos e instituciones han comenzado a tender puentes con los sectores críticos y la oposición interna del PSOE.
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El movimiento, calificado en círculos políticos como una maniobra de repliegue o «salvavidas político», responde al temor directo a perder sus responsabilidades directivas si se materializa el relevo en el Gobierno. Cerca de trescientos altos cargos y perfiles afines colocados durante los mandatos de Pedro Sánchez ven hoy peligrar su continuidad profesional en la administración.
Contactos discretos y reordenación de apoyos
Los movimientos en las sombras reflejan el cambio de clima interno que vive el entorno gubernamental ante la cita con las urnas:
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- Contactos con los sectores rebeldes: Cargos de libre designación y directivos de empresas públicas han iniciado conversaciones informales con barones regionales, cuadros del aparato histórico y sectores críticos de la formación socialista para sondear alternativas de futuro.
- Incertidumbre en la administración: La alta dependencia del núcleo duro de Moncloa deja vulnerables a cientos de puestos intermedios e independientes nombrados a dedo, quienes buscan asegurar su perfil técnico o profesional al margen de la figura del presidente.
- Síntomas de cambio de ciclo: Este goteo de acercamientos hacia las corrientes alternativas se interpreta en la escena política como la primera señal clara de descompresión interna ante un posible escenario de transición o derrota electoral.