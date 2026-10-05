MADRID. — Las alarmas se han encendido entre los cuadros de confianza del Ejecutivo. Ante la perspectiva de una eventual derrota del Partido Popular o un cambio de ciclo político tras las próximas elecciones, decenas de altos cargos y personal directivo designados en empresas públicas, organismos e instituciones han comenzado a tender puentes con los sectores críticos y la oposición interna del PSOE.

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El movimiento, calificado en círculos políticos como una maniobra de repliegue o «salvavidas político», responde al temor directo a perder sus responsabilidades directivas si se materializa el relevo en el Gobierno. Cerca de trescientos altos cargos y perfiles afines colocados durante los mandatos de Pedro Sánchez ven hoy peligrar su continuidad profesional en la administración.

Los movimientos en las sombras reflejan el cambio de clima interno que vive el entorno gubernamental ante la cita con las urnas:

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